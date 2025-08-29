Mundo tem 2,1 bilhões de pessoas sem água potável e 3,4 bilhões sem saneamento

PARECRIA – Téla Nón Rádio ONU

Os mais afetados vivem em países de baixa renda, contextos frágeis, comunidades rurais ou integram grupos étnicos minoritários; condição agrava risco de doenças e exclusão social.

Uma em cada quatro pessoas no mundo, ou 2,1 bilhões, ainda não tem acesso à água potável. Isso inclui 106 milhões que bebem diretamente de fontes não tratadas.

A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lançaram nesta terça-feira um relatório que revela desigualdades profundas no aceso à água, ao saneamento e à higiene.

Crianças e minorias

Pessoas que vivem em países de baixa renda, contextos frágeis, comunidades rurais, crianças, grupos étnicos minoritários e indígenas enfrentam as maiores disparidades.

Segundo as agências da ONU, esses grupos estão sob maior risco de doenças e exclusão social.

Os dados mostram que 3,4 bilhões de pessoas ainda não têm saneamento básico seguro, incluindo 354 milhões que defecam a céu aberto por não ter acesso a banheiros.

Quando o assunto é higiene, 1,7 bilhão de pessoas ainda não têm serviços básicos em casa.

Disparidades entre países

Embora tenha havido melhorias para a moradores de áreas rurais, elas ainda estão atrasadas. A cobertura de água potável gerenciada com segurança aumentou de 50% para 60% entre 2015 e 2024, e a cobertura de higiene básica de 52% para 71%.

Em contraste, a cobertura de água potável e higiene nas áreas urbanas estagnou.

O relatório indica que países menos desenvolvidos têm mais que o dobro de probabilidade de não oferecer serviços básicos de água potável e saneamento a todos que outras nações.

E quem vive nesses países tem mais que o triplo de probabilidade de não ter acesso à higiene básica.

Saúde menstrual

Dados de 70 países mostram que, embora a maioria das mulheres tenham materiais menstruais e um local privado para se trocar, muitas não têm absorventes suficientes.

O levantamento enfatiza que será preciso urgência para se alcançar as metas de 2030 de eliminar a defecação a céu aberto e promover o acesso universal a serviços básicos de água, saneamento.

O diretor de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da OMS, Ruediger Krech, pediu esforços para acelerar as ações, “especialmente para as comunidades mais marginalizadas”, para que seja viável cumprir a promessa de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Promessa distante

Já a diretora de Água, Saneamento e Higiene do Unicef, Cecilia Scharp, alertou que “quando as crianças não têm acesso à água potável, ao saneamento e à higiene, sua saúde, educação e futuro ficam em risco”.

Ela destacou que essas desigualdades são especialmente graves para as meninas, que muitas vezes carregam o fardo da coleta de água e enfrentam barreiras adicionais durante a menstruação.

No ritmo atual, a promessa de água potável e saneamento para todas as crianças está cada vez mais distante.

Entre 2000 e 2024, a população global aumentou de 6,2 bilhões para 8,2 bilhões. Nesse período, um quarto da população mundial 2,2 bilhões obtiveram acesso a água potável e 2,8 bilhões ao saneamento.