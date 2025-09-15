Direto do Brasil | Hospedagem, transporte e participação popular são desafios para a COP 30

FOTO : Vista área do Centro Histórico de Belém. Foto: Alexandre Costa/ Agência Pará/ Governo do Estado do Pará

MEIO AMBIENTE

Belém, na Amazônia, será sede da Conferência das Partes das Nações Unidas, em novembro

Por Wagner de Alcântara Aragão, especial para Téla Nón | 11.09.2025

O Brasil está em contagem regressiva para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Pela primeira vez na história, o evento vai ocorrer na Amazônia: mais precisamente em Belém, capital do Estado do Pará, região Norte do país.

A COP 30 em Belém será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro. Atualmente, a menos de dois meses do encontro, a cidade e a organização do evento têm importantes desafios para superar.

Um deles, garantir hospedagem. Além da escassez de leitos, os valores das diárias ainda estão dificultando a presença de delegações de todo o planeta. No mês passado, o governo brasileiro lançou uma plataforma na internet, centralizando informações sobre disponibilidades e preços. As autoridades se comprometeram também a combater práticas abusivas.

Outra dúvida que paira às vésperas da COP 30 está na mobilidade urbana. O Governo do Estado do Pará promete para outubro o início das operações de um sistema BRT (sigla para Bus Rapid Transit) metropolitano, servindo Belém às cidades do entorno. Mais do que atender aumento da demanda pontual, vai se constituir em legado.

Serão mais de 200 ônibus circulando em corredores exclusivos. Em torno de 40 deles serão veículos elétricos, segundo informou o governo estadual. Em abril último, a Prefeitura de Belém e as empresas operadoras entregaram 300 novos ônibus, o que representou uma renovação de um terço da frota. Mesmo assim, a qualidade do sistema segue deixando a desejar.

Um terceiro desafio, mas não menos importante que os demais, é o de garantir a participação popular na COP 30. Participação no sentido de que as comunidades urbanas locais, povos indígenas, povos ribeirinhos e povos da floresta tenham vez, voz, não sejam barrados.

Isso significar ter espaço nos foros de discussão e decisão. E significa também que a COP 30 seja integrada ao cotidiano e à realidade de Belém. Isto é, que não seja um evento em que “os outros” “de fora” estejam na Amazônia para traçar rumos, sem que haja correlação direta, contato, com o entorno.

A realização da COP 30 é fruto de um empenho pessoal do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Assim que foi eleito em 2022, e antes mesmo de assumir o mandato, em presença na COP 27, em Sharm El Sheikh, no Egito, Lula já alertou para a necessidade de o mundo conhecer in loco a realidade da Amazônia.

Ao assumir o posto em janeiro de 2023, em conjunto com o governador do Pará, Hélder Barbalho, colocou Belém como candidata a sede da COP 30. Se a Amazônia está no foco do planeta, como discutir seu destino à distância?, foi o principal argumento. Em dezembro de 2023, durante a COP 28, Belém foi confirmada como cidade sede para 2025.

Desde então, a capital paraense vem recebendo investimentos em saneamento básico, meio ambiente, transporte e urbanismo. Um dos principais empreendimentos, o Parque da Cidade, que será palco das discussões da COP 30, foi concluído em julho, como mega área de esporte, lazer e contato com a natureza.

Nas ruas, desde o anúncio, a COP 30 é tema de conversas. Em regra, a população aprovou a escolha de Belém, e tem se preocupado em bem receber os visitantes, integrando-se a atividades e a cursos de qualificação proporcionados pelo poder público. Tem expressado o orgulho em ser a capital do planeta, quando o assunto é emergências climáticas e sustentabilidade

*Wagner de Alcântara Aragão é jornalista e professor, brasileiro, atuando nos estados de São Paulo e do Paraná. É doutor em Comunicação. Entre outros projetos, mantém a Rede Macuco, veículo de mídia alternativa (www.redemacuco.com.br). Contato: redemacuco@protonmail.com.