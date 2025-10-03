Feira de Empreendedorismo reforça compromisso com a sustentabilidade e valorização dos recursos locais

O Governo de São Tomé e Príncipe reafirmou o seu compromisso com o fortalecimento da economia nacional, promovendo iniciativas empreendedoras alinhadas com os princípios da sustentabilidade e da valorização dos recursos endógenos.

A capital santomense acolheu a segunda edição da Feira de Empreendedorismo, evidenciando o dinamismo crescente do setor e o potencial transformador da inovação local.

O evento reuniu dezenas de empreendedores que apresentaram produtos de origem nacional, destacando a criatividade e o valor acrescentado das matérias-primas locais. Entre os expositores, a empresa Zaza Coconote, representada por Isete Vera Cruz, apresentou uma linha diversificada de produtos à base de óleo de coco extra virgem, incluindo versões aromatizadas com alecrim, café e cenoura, além de sabonetes de argila e carvão.

A empresa Chicua Máximo destacou-se com uma proposta inovadora: uma combinação de café com cacau, resultando num produto mais suave e menos amargo que o café tradicional, conforme explicou José Pires, técnico da empresa.

Representando a Ilha do Príncipe, a Cooperativa de Transformadores Locais, através de Adilson Pereira, exibiu sabonetes produzidos com óleo de coco e vassouras confecionadas a partir de garrafas PET recicladas, uma demonstração clara de empreendedorismo sustentável.

A empreendedora Julieta Luís apresentou uma gama de produtos ecológicos, incluindo detergente de loiça e sabão à base de óleo reciclado, além de sabonetes artesanais com ingredientes como coco, cacau, argila, arroz, cenoura e canela.

A iniciativa Zuntamon, promotora da feira, é financiada pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), com um investimento de 9 milhões de euros e duração prevista de cinco anos. Ceutónia Lima, Coordenadora das Operações do BAD em São Tomé e Príncipe, sublinhou o potencial das microempresas locais para impulsionar o crescimento do setor privado e contribuir para um desenvolvimento económico sustentável.

Num momento em que São Tomé e Príncipe se afirma internacionalmente como o primeiro país do mundo integralmente classificado como Reserva Mundial da Biosfera, o Governo reforça a sua aposta no empreendedorismo como vetor estratégico para conciliar inovação, inclusão e preservação ambiental.

“O Empreende Mais representa precisamente a convergência entre inovação e sustentabilidade. Se estamos a limitar o abate de árvores pelos carvoeiros, é imperativo criar alternativas de rendimento para essas comunidades. O território é agora uma Reserva Mundial da Biosfera, e isso exige soluções empreendedoras que respeitem o ambiente e promovam a dignidade económica”, afirmou Gareth Guadalupe, Ministro da Economia e Finanças.

A Feira de Empreendedorismo registou uma forte afluência de público ao longo do dia, na Praça Yon Gato, consolidando-se como um espaço de valorização da criatividade nacional e de promoção de uma economia verde e inclusiva.

