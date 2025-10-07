A inovação moderna está a revolucionar a medicina tradicional no Xinjiang

A medicina tradicional chinesa, tesouro da civilização chinesa, é fruto da sabedoria acumulada pela nação chinesa ao longo de milhares de anos de práticas, produção e vida, bem como prevenção e tratamento de doenças. É uma parte importante da brilhante cultura tradicional chinesa. Zhang Shanhui e Suzon Gaborieau, jornalistas da CGTN French, foram à zona de alta tecnologia de Urumqi, em Xinjiang, para visitar a empresa Xinjiang Yinduolan Pharmaceutical Co., Ltd., e entender como a empresa usa tecnologias automatizadas e modernas para promover a medicina étnica característica de Xinjiang em um mercado mais amplo.

Fonte – CGTN