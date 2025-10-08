PAM reúne parceiros técnicos para fortalecer intervenções em São Tomé e Príncipe

São Tomé, 6 de outubro de 2025 – O Programa Alimentar Mundial (PAM) realizou ontem um workshop técnico que reuniu cerca de 30 representantes de instituições governamentais, agências das Nações Unidas, instituições financeiras internacionais e organizações da sociedade civil, com o objetivo de fortalecer o envolvimento interinstitucional e alinhar estratégias para ampliar o impacto das suas intervenções em São Tomé e Príncipe.

O evento teve início com palavras de boas-vindas de Gianluca Ferrera, Representante do PAM no país, que destacou o papel estratégico da organização no apoio à segurança alimentar, nutrição escolar e resiliência das comunidades. Gianluca sublinhou a importância da colaboração entre os diferentes parceiros para garantir intervenções mais eficazes e sustentáveis.

Seguiu-se uma apresentação conduzida por Leonvictor Mushumba e Letícia do Valle, Representante e Oficial de Programa do Escritório do PAM em São Tomé e Príncipe, respetivamente, que fez uma exposição abrangente sobre as áreas de intervenção do PAM no país. A apresentação incluiu uma visão geral do plano estratégico, atividades em curso e oportunidades futuras de colaboração, destacando o compromisso da organização com o desenvolvimento sustentável e a erradicação da fome.

Facilitado por José Manuel Noronha, com o apoio da equipe regional do PAM (WACARO), o workshop promoveu sessões plenárias interativas, onde os participantes refletiram sobre o impacto atual das ações do PAM, identificaram áreas de sobreposição com outros parceiros e discutiram sinergias para aumentar a eficácia das intervenções.

Entre os participantes estiveram representantes dos Ministérios da Agricultura, Educação, Economia, Infraestruturas e Meio Ambiente, bem como parceiros como UNICEF, FAO, Banco Africano de Desenvolvimento, COMPRAM e HELPO.

O encerramento ficou a cargo de Gianluca, que resumiu os principais resultados do encontro e anunciou a elaboração de um documento síntese com as contribuições partilhadas, que será distribuído a todos os participantes para apoiar o seguimento das ações propostas.

