Projecto ERGUES Lança a primeira pedra da obra de construção de um polo de formação profissional em Neves

O lançamento da primeira pedra para o início da obra de construção de um polo de formação profissional de dupla certificação na cidade de Neves, no distrito de Lembá, vai ocorrer na 2.ª feira, dia 13 de outubro, às 11h, e contará com a presença de Sua Ex.ª o Senhor Primeiro-Ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, Américo Ramos, de Sua Ex.ª a Senhora Ministra da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior, Isabel Abreu e de Sua Ex.ª a Senhor Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Luís Leandro da Silva.

O polo – que terá três salas de aula, uma secretaria, uma sala para professores e sanitários – tem como objetivo a criação de condições para a implementação e consolidação da formação técnico-profissional de dupla certificação no distrito. Esta infraestrutura vai beneficiar diretamente jovens em idade escolar do ensino secundário e técnico-profissional de Lembá.

A obra, com a duração prevista de quatro meses, é realizada no âmbito da Atividade 4 – “Preparação de infraestruturas e equipamentos para funcionamento dos cursos” do Eixo 1 – “Ensino técnico-profissional de dupla certificação” do Projeto ERGUES.

O Projeto ERGUES, com a duração de 36 meses (de 1 janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026), tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade, da equidade e da inclusão no sistema educativo de São Tomé e Príncipe, atuando em 4 eixos de intervenção: ensino técnico-profissional de dupla certificação, materiais didáticos digitais para o ensino básico e secundário, formação de professores e investigação em educação e reforço da capacidade institucional do Ministério da Educação.

O Projeto ERGUES é financiado pela Cooperação Portuguesa, através do Camões, I.P., e coordenado e cofinanciado pela Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF) e oInstituto Marquês de Valle Flôr (IMVF). Tem como parceiros de implementação e cofinanciadores aUniversidade de Aveiro, aUniversidade de Évora, oInstituto Politécnico de Santarém e aUniversidade Católica Portuguesa, e como parceiros de implementação e beneficiários o Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe e a Universidade de São Tomé e Príncipe.

Fonte : Projecto ERGUES