Cooperação e Desenvolvimento em Debate com a Sociedade Civil

Desde a independência, em 1975, São Tomé e Príncipe tem sobrevivido sobretudo graças ao apoio externo. Cerca de 90 por cento do Orçamento Geral do Estado continua a ser assegurado pelos parceiros internacionais. Contudo, meio século depois, os problemas persistem e os desafios permanecem significativos.

“Tem, sobretudo, a ver com a necessidade de reforçarmos as nossas instituições e de definirmos estratégias e objetivos comuns partilhados por todos”, afirmou o empreendedor António Aguiar.

No âmbito da Quinzena da Cidadania, que decorre no país, a cooperação e o desenvolvimento estiveram no centro de um debate.

“O governo, que detém o poder executivo, devia cooperar de forma mais estreita com o setor privado, se quer desenvolver o país”, defendeu Milú Aguiar, participante no encontro, acrescentando que “a corrupção pode também comprometer os efeitos positivos da cooperação”.

Kádyma Costa, outra interveniente, questionou: “Não será porque não temos um plano estratégico de desenvolvimento para o país, ou seja, uma meta definida?”

Joaquim Rafael Branco, embaixador de carreira e antigo primeiro-ministro, sublinhou que mais de 60 por cento das ajudas externas acabam por regressar à origem. “Como o país não tem capacidade de coordenação nem de administração, os doadores procuram sempre criar ilhas de excelência dentro de cada ministério”, explicou.

Face a este cenário, António Aguiar reforçou: “Temos que promover o setor privado, porque é o setor privado que tem capacidade de gerar riqueza.”

A Quinzena da Cidadania, que se prolonga até ao dia 21 deste mês, tem como objetivo reforçar a participação cívica, promover o diálogo e valorizar o papel das organizações da sociedade civil no processo de desenvolvimento nacional.

José Bouças