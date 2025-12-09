Reforço urgente das capacidades laboratoriais

A avaliação externa em curso dos 19 domínios técnicos do Regulamento Sanitário Internacional já demonstrou que São Tomé e Príncipe precisa, com urgência, de reforçar as capacidades laboratoriais, de modo a garantir respostas adequadas perante potenciais eventos de natureza química ou radiológica.

“Imagine-se uma inundação, uma epidemia ou até uma pandemia: os laboratórios têm de estar preparados para processar amostras e assegurar que o país dispõe de uma resposta fiável”, sublinhou Andreza Sousa, Coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica.

Há ainda, mais desafios que exigem superação. “Há também a questão do financiamento específico para emergências de saúde pública, um domínio que necessita de maior reforço”, acrescentou Vilfrido Gil Umbelina, médico da Organização Mundial da Saúde.

Esses obstáculos só poderão ser ultrapassados com a implementação do Plano de Segurança Sanitária, cujo primeiro esboço deverá estar concluído em janeiro. “Nesse plano estarão detalhadas as ações necessárias para suprir ou minimizar os domínios que carecem de maior fortalecimento”, explicou Vilfrido Gil Umbelina.

Ainda assim, registam-se progressos relevantes. No campo da cobertura vacinal, os resultados da avaliação superaram as expectativas. “A vacinação é uma área que está muito bem. Obteve uma classificação de nível 5, ou seja, sustentável”, destacou o representante da OMS.

A avaliação conta com o apoio de peritos da Organização Mundial da Saúde, reforçando que quanto mais preparado estiver o país para aplicar os domínios técnicos do Regulamento Sanitário Internacional, melhor posicionado estará para prevenir, detetar e responder a emergências de saúde pública.

José Bouças