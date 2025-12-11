Conferência 50+70=12 defende mudança de rumo do país

“Visão estratégica para um futuro comum” foi o mote da conferência 50+7=12, organizada pelo movimento cívico Somos Mais, formado por cidadãos comprometidos com o futuro de São Tomé e Príncipe.

Segundo Adelino Pereira, do Somos Mais, o título traduz um trocadilho simbólico: “50, pelos 50 anos da independência; 7, pelo mês de julho; e 12, pelo dia 12 de julho, data da proclamação da independência. Daí 50+7=12.”

O encontro assinalou meio século de independência, momento que o grupo considera decisivo para uma verdadeira viragem nacional. “Nestes 50 anos foram feitas coisas boas e positivas. Já se refletiu e se apontaram responsabilidades. Agora é tempo de adotar outra perspetiva e pensar no que vamos construir daqui em diante”, sublinhou Adelino Pereira.

Os participantes defenderam que chegou a hora de mudar de paradigma. Para Tomás Vera Cruz, “esse processo exige uma liderança política comprometida e clara, uma visão estratégica e um espírito de missão, precisamente aquilo que nos falta.”

A advogada Celiza de Deus Lima destacou como prioridade a reposição da Autoridade do Estado: “É necessário repormos imediatamente a autoridade de Estado para então avançarmos noutros domínios e começarmos a pensar na projeção do país.”

Já o arquiteto Liberato Moniz sublinhou que, tal como se conseguiu com êxito a ancoragem da moeda nacional, a Dobra ao Euro, é agora imperativo ancorar a justiça, que considera ser o maior entrave ao desenvolvimento: “As pessoas têm que acreditar que, no dia em que falharem, serão responsabilizadas pelos seus erros. Enquanto isso não acontecer, tudo continuará igual.”

A conferência foi concebida como um exercício de visão estratégica, orientado para projetar o país num horizonte de 25 anos.

José Bouças