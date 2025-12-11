Conferência 50+70=12 defende mudança de rumo do país

“Visão estratégica para um futuro comum” foi o mote da conferência 50+7=12, organizada pelo movimento cívico Somos Mais, formado por cidadãos comprometidos com o futuro de São Tomé e Príncipe.
Segundo Adelino Pereira, do Somos Mais, o título traduz um trocadilho simbólico: “50, pelos 50 anos da independência; 7, pelo mês de julho; e 12, pelo dia 12 de julho, data da proclamação da independência. Daí 50+7=12.”
O encontro assinalou meio século de independência, momento que o grupo considera decisivo para uma verdadeira viragem nacional. “Nestes 50 anos foram feitas coisas boas e positivas. Já se refletiu e se apontaram responsabilidades. Agora é tempo de adotar outra perspetiva e pensar no que vamos construir daqui em diante”, sublinhou Adelino Pereira.
Os participantes defenderam que chegou a hora de mudar de paradigma. Para Tomás Vera Cruz, “esse processo exige uma liderança política comprometida e clara, uma visão estratégica e um espírito de missão, precisamente aquilo que nos falta.”
A advogada Celiza de Deus Lima destacou como prioridade a reposição da Autoridade do Estado: “É necessário repormos imediatamente a autoridade de Estado para então avançarmos noutros domínios e começarmos a pensar na projeção do país.”
Já o arquiteto Liberato Moniz sublinhou que, tal como se conseguiu com êxito a ancoragem da moeda nacional, a Dobra ao Euro, é agora imperativo ancorar a justiça, que considera ser o maior entrave ao desenvolvimento: “As pessoas têm que acreditar que, no dia em que falharem, serão responsabilizadas pelos seus erros. Enquanto isso não acontecer, tudo continuará igual.”
A conferência foi concebida como um exercício de visão estratégica, orientado para projetar o país num horizonte de 25 anos.
José Bouças
Auto Reflexão/ O que sou?/ De onde vim?Onde pertenco?/ Onde como quero estar?
11 de Dezembro de 2025 at 16:00
Antes de levarmos a cabo objectivos, projectos,planos, há que ter em conta, conceitos de transparência, rigor, organização, trabalho/trabalhar, a justiça, a responsabilidade/responsabilização, a defesa, a segurança, a proteção, a emergência, a sustentabilidade.
Importa referir que sem conhecer/conhecimento profundo da realidade destes três elementos nenhuma sociedade avança,(será somente caos), a saber…
O Território( mar, terra, vegetação, ambiente, ecossistemas, rochas, elementos da natureza neles existentes, o espaço aerodinâmico, o efeitos do clima, o clima em si, solo, subsolo, rios, água, ar, microorganismos etc)
A População (suas características, comportamentos, pensamentos e processos porque passaram, que contnual a passar, suas condições de vivências, actividades desenvolvidas, ou que estão a desenvolver)
A Administração( o poder, as instituições, incluindo as famílias, os processos, sua organização e rigor)
Quer em conhecimento em si, quer em números
Podemos andar aqui de discussão em discussão, de proposta em proposta, conferência em conferência, de fórum em fórum, nada modificaremos
Só se modifica, altera, desenvolve aquilo que se conhece,…
Exige trabalho e conhecimento complementar, multidisciplinar, multissetorial
Pensar Território/Pensar População/Pensar Administração, mediante as condicionantes da cultura ou de nossa aculturação
11 de Dezembro de 2025 at 16:20
Na cultura( tudo aquilo que se aprende desde tenra idade, tudo aquilo que se vai aprendendo, se faz e se cria, determinado modo de pensar, de estar, de comportar, a língua, as manifestações culturais, a música, a dança, a pintura, também pode ser vista como aquilo que se impõe) existe/ existem coisas boas e más
Há que refletir, importa refletir, sobre os processos pelos quais a nossa cultura,(os nossos comportamentos, o nosso modo de estar, de pensar, o que fazemos de modo que fazemos, o que criamos, como criamos, ou porque criamos,…..passou, recriou, que alterações e o porquê?
Quando fizermos estas reflexões teremos respostas para os códigos da justiça, sua modelação consoante a realidade cultural de que vivemos, reformulação da nossa constituição enquanto país, povo, administração.
Teremos uma organização, rigor, gosto pelo trabalho diferente da atual realidade
Sendo que somos um pequeno estado insular
Condicionado pela dupla insularidade( Príncipe está londe de São Tomé e São Tomé e Príncipe estar longe dos grandes centros de informação, econômico, tecnológico, a nossa localização.
Auto Reflexão/Quando críticas também fazes parte integrante da realidade
11 de Dezembro de 2025 at 16:40
A nível do território,…temos um território organizado ou desorganizado?
Território-(Terra, Mar, Vegetação, Solo, Subsolo, seus ecossistemas de vida, clima, sua influência sobre nós, espaço aerodinâmico, as camadas atmosférica, os fenominos que acontecem neles na nossa latitude, a latitude, a longitude, o ar)
Será que o conhecemos profundamente? Em conhecimento e números para o organizar, modificar, desenvolver
A População suas características culturais, ou aculturadas, os seus estratos, suas condições de vida, de reprodução, de habitação, suas actividades, actividades desenvolvidas no passado no presente….
Será que a conhecemos suficientemente, profundamente?
Em conhecimento e em número para a organizar, modificar, desenvolver
A Administração tal como a conhecemos hoje, pelos processos que passaram, sua eficiência, organização, rigor, performance, desempenho, os processos,as funcionalidades e objetivos,…
Será que a conhecemos suficientemente, profundamente?
Em conhecimento e em número para a organizar, modificar, desenvolver
Falcão e Papagaio
11 de Dezembro de 2025 at 16:45
Ama a tua terra, as tuas gentes, o teu território, modifica desenvolve a tua administração
Se nasceste aqui, cresceste aqui, estudaste aqui, vives aqui, ama a tua terra, ama a parte boa da tua cultura, melhora a parte má mediante a justiça
Ama e protege a tua família, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos/as
Protege as nossas mulheres e crianças os nossos idosos
Tu és daqui
Modernidade/Modernização/Reformas
12 de Dezembro de 2025 at 13:53
Para que jamais haja dúvidas, quando se fala da organização, rigor, trabalho/trabalhar, modernização, reformulação, segurança, responsabilidade/responsabilização, sustentabilidade da Administração, implica a Presidência da República, Administração Central/Governo, a Assembleia da República, a Administração Local/Autarquias Locais, a Região Autónoma do Príncipe/Governo Regional duas secretarias e servicos e sectores regionais, a Saúde, a Educação, o Desporto, justiça, Finanças, Economia, Segurança, Defesa, a Cultura, o Transportes, a Agricultura, a Economia, Registo Civil, o Mar, a Comunicação Social, Segurança Social, em todos os sectores da Administração,…
Que administração se pretende?
Fortalecimento institucional, quer na organização, procedimentos/metodologias, modernização, tecnologias, legalidade, boa saúde financeira dos serviços, legalidade, sustentabilidade.
Organização/reorganização dos serviços reformulação dos seus objectivos
Cumprimento de horários, cumprimento dos objetivos/procedimentos/metodologias definidos nos serviços da instituição pública.
Formação profissional contínua/Formação Técnica/Formação Superior, requalificação profissional
Procedimentos bem definidos, seus cumprimentos, imbutos de legalidades, responsabilidade/responsabilização pelos actos praticados, deontologia profissional
Avaliação dos serviços/Avaliação dos Profissionais/ auditorias internas/externas
Coordenação acompanhamento intermedio, lideranças intermédias
Valorização profissional, carreiras profissionais, seguros, saúde, segurança higiene, ambiente no trabalho.
Politica anual evolução salarial, mediante desempenho da economia, do PIB, crescimento da economia(política de arrecadação de receitas, boa performance da economia, sobretudo empresas, diversificação económica, política fiscal, fiscalidade/fiscalização), a inflação, etc …
Poupanças institucional boa gestão das finanças institucional, dos serviços
Revisão de código de trabalho, legislação do trabalho, aliado a criação do tribunal de trabalho
Porquanto é necessário urgente implementar a reforma dos procedimentos na administração,… primeiramente nos procedimentos de admissão candidatura a administração pública, a avaliação a qualificação e competência mediante concursos/provas testes de admissão, constituição de júris de avaliação,….
Uma vez admitidos, formação de competências, de conhecimento/cumprimentos de procedimentos, formação profissional contínua, para que se possa pedir responsabilidade/responsabilização, responsabilidade pelos actos na administração pública
Fiscalização, avaliação de desempenho profissional, avaliação dos serviços, auditorias,…
Uso de tecnologias de informação e comunicação, descentralização, desconcentração dos serviços etc etc
És daqui, nasceste aqui, cresceste aqui, estudaste aqui, ajuda a desenvolver o teu país