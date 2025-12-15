Resposta às declarações de Edney Silva no facebook

Cidadão: Carlos Teixeira

O cidadão Carlos Teixeira, tomou conhecimento por uma publicação no JN STP, Jornal Nacional, no dia 12 do mês de dezembro corrente, em que o cidadão Edney Silva, designou tratar de uma denuncia pública fazendo entre outras a seguinte afirmação:

O cidadão Kleyder Teixeira, filho do signatário nas vestes de Diretor da Pecuária, de alguma forma tem usado o dinheiro de fundo de contrapartida posto a sua disposição, fazendo negócios consigo mesmo aproveitando-se do projecto mais alimento.

Afirmou ainda que o filho do signatário tem importado racção animal, e insumos agrícolas através da sua empresa, e armazenado na roça cabeça Água, pertencente ao signatário.

Afirmou também que o cidadão Kleyder Teixeira, filho do signatário aproveitando das funções que exerce, importou por via TAAG, sete mil pintainhos e levou para o centro de Pecuaria em Ponta Fico, propriedade do seu pai, Carlos Teixeira.

Que o cidadão Kleyder Teixeira tem feito esses negócioa para benefício próprio e da sua familia.

Ao fazer essas afrmações associando o nome e referenciando o Centro Pecuário pertencente ao signatário em Ponta Figo, mas que de facto não se trata de Ponta Figo, mas sim Praia de Generosa, atingiu a honra a imagem e o bom nome do signatário.

Para concluir, aproveito para esclarecer ao senhor Edney Silva, que em nenhum momento, dei oportunidades ao meu filho Kleyder Teixeira, para usar a minha empresa ou Centro Pecuario, para acolher, guardar, armazenar ração animal, insumos agricolas muito menos pintainhos.

Por último quero aproveitar para esclarecer que solicito as autoridades competentes que se desloquem as localidades citadas pelo cidadão Edney Silva, para assim confirmarem que se trata de uma difamação e calúnia orquestradas pelo senhor Edney Silva.

Carlos Teixeira