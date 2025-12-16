O Centro Cultural Português acolherá, no próximo dia 18 de dezembro, às 9h00, o Seminário “Rumo à Economia Circular em São Tomé e Príncipe: rotas de cooperação e ação”.

O evento contará com convidados representantes de diversas entidades públicas, que partilharão ferramentas existentes ao nível governativo e como estas podem constituir oportunidades para escalar/disseminar a economia circular no país.

Após a pausa de café, serão apresentados os principais conteúdos e conclusões do Estudo promovido e será aberto o debate com todos os participantes sobre as rotas de ação apresentadas e perspectivas futuras da sua adoção/exploração/implementação.

O evento terminará com um almoço de trabalho, oferecido a todos os participantes.

O seu contributo é importante! Junte-se a nós!

Público alvo: Entidades públicas, Câmaras Distritais, Associações, ONG, Cooperativas, Empresas, Entidades financiadoras, público em geral

Este evento é promovido pela APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais no âmbito do Estudo Rumo à Economia Circular em São Tomé e Príncipe: rotas de cooperação e ação que conta com o cofinanciamento do Cooperação Portuguesa e o apoio técnico de Leonor Rocha.