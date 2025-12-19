São Tomé a Nadar: um mergulho que prepara o futuro

Enquanto reabilita a nova marginal de São Tomé, a ACA ajuda as crianças e os jovens a redescobrir o mar. Porque o futuro começa em quem o vai viver.

A requalificação da Marginal de São Tomé está a transformar a relação da cidade com o mar. Mais do que uma obra de engenharia, é um projeto de regeneração urbana que liga pessoas, histórias e paisagens, criando uma frente costeira mais verde, acessível e sustentável.

Mas a transformação não se faz apenas de infraestruturas. Faz-se também de pessoas. E é nesse espírito que apoiamos o projeto “São Tomé a Nadar”, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Treinadores de Natação – Componente Social (APTN) e da Federação de Natação de São Tomé e Príncipe (FNSTP). A ACA, empresa responsável pela obra, concebeu uma forma de possibilitar as aulas de natação, dando a oportunidade de ensinar dezenas de crianças santomenses a nadar, e de ministrar o curso de monitores de natação, para que o projeto seja apropriado no País.

Uma nova marginal, uma nova relação com o mar

A nova Marginal de São Tomé requalifica todo o traçado costeiro, modernizando vias, ciclovias e zonas pedonais, criando espaços verdes e de lazer, e reforçando a proteção costeira.

O projeto foi pensado para melhorar a mobilidade urbana, proteger o litoral e valorizar a ligação simbólica e física entre a cidade e o oceano.

“A marginal é o espelho de São Tomé. Este projeto devolve à cidade o contacto com o seu mar — de forma segura, moderna e sustentável”, afirma o Diretor do Projeto – José Manuel Castro Mendes, acrescentando que a obra “respeita a identidade local e prepara a cidade para o futuro”.

“São Tomé a Nadar”: o mar como sala de aula

Inspirado pelo espírito da obra, quando nos foi apresentado este projeto, ainda numa fase muito inicial, decidimos apoiar o mesmo. O “São Tomé a Nadar” nasceu com um objetivo claro: ensinar as crianças a sentir-se seguras no mar e a valorizar o ambiente marinho.

A iniciativa decorre em parceria com a APTN – Social e com a FNSTP, envolvendo mais de 84 crianças, jovens e elementos da população entre os 10 e os 55 anos.

“Enquanto construímos uma nova marginal, estamos também a formar uma nova geração de santomenses, que vai crescer com o mar como parte da sua vida”,

destaca, Maria João Martins, Diretora de Sustentabilidade da ACA e responsável pelo projeto social em São Tomé.

As aulas decorrem em zonas seguras e supervisionadas, com acompanhamento de instrutores qualificados. Além das técnicas de natação, o programa promove educação ambiental, sensibilizando para a preservação do litoral e o uso responsável das praias. Tem ainda como principal objetivo formar jovens que possam, pelas suas qualificações profissionais, vir a ser treinadores de natação e replicarem esta ação por todo o País. Neste enquadramento a ACA encontra-se ainda a apoiar 3 destes jovens com a atribuição de bolsas mensais.

Impacto e futuro

O projeto tem já mostrado resultados visíveis: crianças mais confiantes e uma comunidade que volta a olhar para o mar com orgulho e pertença.

Quando a nova marginal estiver concluída, haverá uma geração preparada para vivê-la com segurança, consciência e alegria.

“Acreditamos que o verdadeiro legado das obras públicas está nas pessoas.

A nova marginal será um espaço de todos — para viver, visitar e sentir o mar mais perto”,

conclui Maria João Martins.

Outras ações que apoiamos relacionadas com o desporto

Promovendo a prática desportiva outdoor, num espaço com ligação privilegiada ao mar, como é e será esta marginal, a ACA irá apoiar a emblemática corrida pedestre “Meia Maratona Simão de Carvalho”, que irá contar previsivelmente com mais de 250 atletas.

“Este tipo de eventos, num espaço requalificado, é mais uma montra do potencial e da melhoria da qualidade de vida que este projeto traz aos Santomenses”, refere David Santos, Diretor Comercial da ACA São Tomé.

Sobre a obra

A Requalificação da Marginal de São Tomé é uma empreitada a cargo da ACA, empresa com presença em Portugal, Angola, Brasil e São Tomé e Príncipe.



A intervenção inclui:

Requalificação das vias e passeios;

Criação de ciclovia e zonas pedonais junto ao mar;

Novos espaços verdes e de lazer;

Reforço da proteção costeira;

Soluções sustentáveis de drenagem e iluminação eficiente;

Plantação de árvores;

Construção dum canal técnico para novos serviços de energia, telecomunicações e rede de abastecimento de água;

Construção da ponte junto à Presidência;

Construção de caixas de visita de espera e sumidouros para ligação de um futuro sistema de drenagem;

Reforço da areia de praia em zona definida no projeto.

Foram ainda desenvolvidos trabalhos não previstos em projeto, tais como:

Requalificação dos muros entre o Museu até à Assembleia;

Em curso a Requalificação do acesso à Assembleia;

Reabilitação de seções de drenagem pluvial da cidade, intercetadas durante a fase de construção da marginal;

Reforços diversos de proteção costeira em zonas adjacentes ao projeto;

Beneficiação de 2 canais de drenagem que confluem na marginal;

Reforço de passeios e estacionamentos na estrada de Pantufo para além da zona do projeto, entre outros.

O projeto representa um marco na modernização da frente marítima de São Tomé, promovendo uma cidade mais acessível, segura e ambientalmente responsável.

ACA:

Construímos valor para as comunidades.

Somos um grupo empresarial com presença internacional em setores estratégicos — construção, ambiente, água, indústria, imobiliário e capital.



Com mais de 2.000 colaboradores em seis países, atuamos com compromisso, resiliência e impacto positivo, sempre guiados pela confiança e pelo conhecimento que nos distinguem.