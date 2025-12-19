São Tomé a Nadar: um mergulho que prepara o futuro

Enquanto reabilita a nova marginal de São Tomé, a ACA ajuda as crianças e os jovens a redescobrir o mar. Porque o futuro começa em quem o vai viver.
A requalificação da Marginal de São Tomé está a transformar a relação da cidade com o mar. Mais do que uma obra de engenharia, é um projeto de regeneração urbana que liga pessoas, histórias e paisagens, criando uma frente costeira mais verde, acessível e sustentável.
Mas a transformação não se faz apenas de infraestruturas. Faz-se também de pessoas. E é nesse espírito que apoiamos o projeto “São Tomé a Nadar”, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Treinadores de Natação – Componente Social (APTN) e da Federação de Natação de São Tomé e Príncipe (FNSTP). A ACA, empresa responsável pela obra, concebeu uma forma de possibilitar as aulas de natação, dando a oportunidade de ensinar dezenas de crianças santomenses a nadar, e de ministrar o curso de monitores de natação, para que o projeto seja apropriado no País.
Uma nova marginal, uma nova relação com o mar
A nova Marginal de São Tomé requalifica todo o traçado costeiro, modernizando vias, ciclovias e zonas pedonais, criando espaços verdes e de lazer, e reforçando a proteção costeira.
O projeto foi pensado para melhorar a mobilidade urbana, proteger o litoral e valorizar a ligação simbólica e física entre a cidade e o oceano.
“A marginal é o espelho de São Tomé. Este projeto devolve à cidade o contacto com o seu mar — de forma segura, moderna e sustentável”, afirma o Diretor do Projeto – José Manuel Castro Mendes, acrescentando que a obra “respeita a identidade local e prepara a cidade para o futuro”.
“São Tomé a Nadar”: o mar como sala de aula
Inspirado pelo espírito da obra, quando nos foi apresentado este projeto, ainda numa fase muito inicial, decidimos apoiar o mesmo. O “São Tomé a Nadar” nasceu com um objetivo claro: ensinar as crianças a sentir-se seguras no mar e a valorizar o ambiente marinho.
A iniciativa decorre em parceria com a APTN – Social e com a FNSTP, envolvendo mais de 84 crianças, jovens e elementos da população entre os 10 e os 55 anos.
“Enquanto construímos uma nova marginal, estamos também a formar uma nova geração de santomenses, que vai crescer com o mar como parte da sua vida”,
destaca, Maria João Martins, Diretora de Sustentabilidade da ACA e responsável pelo projeto social em São Tomé.
As aulas decorrem em zonas seguras e supervisionadas, com acompanhamento de instrutores qualificados. Além das técnicas de natação, o programa promove educação ambiental, sensibilizando para a preservação do litoral e o uso responsável das praias. Tem ainda como principal objetivo formar jovens que possam, pelas suas qualificações profissionais, vir a ser treinadores de natação e replicarem esta ação por todo o País. Neste enquadramento a ACA encontra-se ainda a apoiar 3 destes jovens com a atribuição de bolsas mensais.
Impacto e futuro
O projeto tem já mostrado resultados visíveis: crianças mais confiantes e uma comunidade que volta a olhar para o mar com orgulho e pertença.
Quando a nova marginal estiver concluída, haverá uma geração preparada para vivê-la com segurança, consciência e alegria.
“Acreditamos que o verdadeiro legado das obras públicas está nas pessoas.
A nova marginal será um espaço de todos — para viver, visitar e sentir o mar mais perto”,
conclui Maria João Martins.
Outras ações que apoiamos relacionadas com o desporto
Promovendo a prática desportiva outdoor, num espaço com ligação privilegiada ao mar, como é e será esta marginal, a ACA irá apoiar a emblemática corrida pedestre “Meia Maratona Simão de Carvalho”, que irá contar previsivelmente com mais de 250 atletas.
“Este tipo de eventos, num espaço requalificado, é mais uma montra do potencial e da melhoria da qualidade de vida que este projeto traz aos Santomenses”, refere David Santos, Diretor Comercial da ACA São Tomé.
Sobre a obra
A Requalificação da Marginal de São Tomé é uma empreitada a cargo da ACA, empresa com presença em Portugal, Angola, Brasil e São Tomé e Príncipe.
A intervenção inclui:
- Requalificação das vias e passeios;
- Criação de ciclovia e zonas pedonais junto ao mar;
- Novos espaços verdes e de lazer;
- Reforço da proteção costeira;
- Soluções sustentáveis de drenagem e iluminação eficiente;
- Plantação de árvores;
- Construção dum canal técnico para novos serviços de energia, telecomunicações e rede de abastecimento de água;
- Construção da ponte junto à Presidência;
- Construção de caixas de visita de espera e sumidouros para ligação de um futuro sistema de drenagem;
- Reforço da areia de praia em zona definida no projeto.
Foram ainda desenvolvidos trabalhos não previstos em projeto, tais como:
- Requalificação dos muros entre o Museu até à Assembleia;
- Em curso a Requalificação do acesso à Assembleia;
- Reabilitação de seções de drenagem pluvial da cidade, intercetadas durante a fase de construção da marginal;
- Reforços diversos de proteção costeira em zonas adjacentes ao projeto;
- Beneficiação de 2 canais de drenagem que confluem na marginal;
- Reforço de passeios e estacionamentos na estrada de Pantufo para além da zona do projeto, entre outros.
O projeto representa um marco na modernização da frente marítima de São Tomé, promovendo uma cidade mais acessível, segura e ambientalmente responsável.
BENGUI
19 de Dezembro de 2025 at 16:20
Muito bem
Quando bem organizado, no território, poderá, aparecer, construir escolas de desportos náuticos, escola de natação, escola de surf, associações de pescas,etc…
Quando bem organizado, no território poderá se completar com a gastronomia, concessão de terrenos/casas para construção/uso para bares, locais diversão, alojamento local, gastronomia, cultura,…
Está iniciativa quando bem acessorada, poderá e pode ser uma mais valia, para forma treinadores, atletas de natação, praticamente de natação, formação de nadadores/salvadores, surfistas,…
Em complementaridade com voleibol de praia, futebol de praia, desportos náutico motos e carros de água, barcos a velas,nos rios quando bem delimitados, criando espelhos de águas, para práticas de desportos de água, como remos, caiaques, velas, organização de passeios nos rios, etc, etc… complementar com a gastronomia, alojamento local, cultura, …
Mais valia para turismo, desde que tenhamos uma boa base, de instrução, educação, formação, sensibilidade, para as questões de preservar, proteção ambiental, segurança e emergência,…
Quando aliada a investigação marítima, surgimento de laboratório de investigação e desenvolvimento marítimo,…quando aliada a defesa, desenvolvimento da marinha,…
Num país que tanto necessita de emprego jovem,…