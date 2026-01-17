Governo garante correções técnicas na marginal

Durante a visita às obras da marginal 12 de julho, o primeiro-ministro respondeu às críticas que têm circulado nas redes sociais relativamente à redução da faixa de rodagem decorrente da execução do projeto.

“A obra foi concebida para reduzir a circulação ao nível da marginal, dando prioridade à ciclovia e ao passeio. Aliás, no projeto inicial a dimensão era menor; com a adaptação, aumentou mais um metro. Eram seis metros e agora são sete, o que permite a passagem confortável de dois veículos”, afirmou Américo Ramos, primeiro-ministro.

Outra preocupação manifestada pela população diz respeito às novas configurações das rotundas.

“Essas rotundas situam-se junto às escolas. Há momentos do dia em que milhares de crianças atravessam. A solução encontrada pelo projetista para acalmar o tráfego foi o estrangulamento das vias, obrigando os veículos a circular mais devagar”, explicou Francisco Romão, responsável pela equipa de fiscalização das obras.

O chefe do Governo garantiu que todos os detalhes técnicos identificados no terreno serão corrigidos antes da conclusão das obras, prevista para o final deste ano.

“Por exemplo, a calçada foi uma dúvida que levantei. Será que ficará assim? Não, depois será selada”, garantiu o chefe do Governo.

Ainda no terreno, o primeiro-ministro anunciou que as obras de construção do novo hospital terão início ainda este ano.

“O projeto inicial estava orçado em 17 milhões de dólares, através do Fundo Kuwait, mas tivemos de mobilizar recursos adicionais junto de outros parceiros, nomeadamente o BADEA, para complementar. O acordo já foi remetido à Assembleia Nacional para aprovação e, ainda este mês, teremos a presença do projetista para dar continuidade aos trabalhos e criar as condições para o lançamento do concurso”, assegurou Américo Ramos.

Com um orçamento estimado em 37 milhões de dólares, o novo hospital será construído na localidade de Ferreira Governo, no distrito de Lobata.

José Bouças