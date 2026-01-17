Sociedade

Governo garante correções técnicas na marginal

Posted on

Durante a visita às obras da marginal 12 de julho, o primeiro-ministro respondeu às críticas que têm circulado nas redes sociais relativamente à redução da faixa de rodagem decorrente da execução do projeto.

A obra foi concebida para reduzir a circulação ao nível da marginal, dando prioridade à ciclovia e ao passeio. Aliás, no projeto inicial a dimensão era menor; com a adaptação, aumentou mais um metro. Eram seis metros e agora são sete, o que permite a passagem confortável de dois veículos”, afirmou Américo Ramos, primeiro-ministro.

Outra preocupação manifestada pela população diz respeito às novas configurações das rotundas.

“Essas rotundas situam-se junto às escolas. Há momentos do dia em que milhares de crianças atravessam. A solução encontrada pelo projetista para acalmar o tráfego foi o estrangulamento das vias, obrigando os veículos a circular mais devagar”, explicou Francisco Romão, responsável pela equipa de fiscalização das obras.

O chefe do Governo garantiu que todos os detalhes técnicos identificados no terreno serão corrigidos antes da conclusão das obras, prevista para o final deste ano.

Por exemplo, a calçada foi uma dúvida que levantei. Será que ficará assim? Não, depois será selada”, garantiu o chefe do Governo.

Ainda no terreno, o primeiro-ministro anunciou que as obras de construção do novo hospital terão início ainda este ano.

O projeto inicial estava orçado em 17 milhões de dólares, através do Fundo Kuwait, mas tivemos de mobilizar recursos adicionais junto de outros parceiros, nomeadamente o BADEA, para complementar. O acordo já foi remetido à Assembleia Nacional para aprovação e, ainda este mês, teremos a presença do projetista para dar continuidade aos trabalhos e criar as condições para o lançamento do concurso”, assegurou Américo Ramos.

Com um orçamento estimado em 37 milhões de dólares, o novo hospital será construído na localidade de Ferreira Governo, no distrito de Lobata.

José Bouças

Related Items:,

Recommended for you

FAÇA O SEU COMENTARIO

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

To Top