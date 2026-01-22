Moçambique conta 120 mortes confirmadas em época chuvosa 

PARCERIA – Tèla Nón / Rádio ONU

Autoridades registraram seis desaparecidos e 99 feridos desde início da temporada; número de afetados atingiu 679 mil pessoas; governo precisa de US$ 6,6 bilhões para distribuir assistência humanitária.

Moçambique registrou cerca de 5 mil casas totalmente destruídas, 82 mil inundadas e 56 unidades sanitárias afetadas desde início da época chuvosa que assola o país.

As autoridades nacionais confirmaram que pelo menos 120 pessoas morreram, seis ficaram desaparecidas e 99 feridas.

Reforço financeiro

O governo moçambicano revelou que o orçamento previamente aprovado pelo executivo, não satisfaz as necessidades dos afetados pelas intempéries, segundo explica o porta-voz do governo, Inocêncio Impissa.

“Precisamos ainda de um reforço orçamental de cerca de US$ 6,6 mil milhões, o que significa US$ 6,6 biliões de meticais para assistência humanitária, às populações moçambicanas que se encontram na situação de deslocados em particular. Esta ajuda serviria naturalmente para reforço ao nível de assistência social para as áreas de saúde, alimentação e as várias assistências que nós precisamos de dar para esta fase crítica de acomodação nos centros em que foram criados para que eles possam ser devidamente condicionados.”

Para o Fundo de População das Nações Unidas, Unfpa, a crise agrava vulnerabilidades preexistentes criadas pelos anteriores ciclones Chido e Dikeledi em 2025. Além disso, piora o surto de cólera em curso.

A agência da ONU diz serem necessários pelo menos US$ 11,5 milhões para oferecer a resposta humanitária, mas apenas 6% do financiamento requerido foi mobilizado, deixando um grande déficit.

Riscos para a saúde

A crise aumenta os riscos para a saúde e interrompe a prestação de serviços de saúde sexual e reprodutiva. Outra área afetada é a da prevenção da violência baseada em gênero.

Dados do Unfpa indicam que do total dos afetados, cerca de 164 mil mulheres estão em idade reprodutiva. Pelo menos 11.532 são grávidas.

Mais de 3,5 mil kits de dignidade preposicionados estão a ser mobilizados para a província de Gaza, para garantir higiene, segurança e dignidade para mulheres e meninas, incluindo informação sobre áreas de violência e saúde sexual e reprodutiva.

Prontidão para salvar vidas

A província de Gaza, a mais afetada, conta com 20 novas tendas de emergência prontas para uso como instalações temporárias de saúde. A infraestrutura existente no local está sobrecarregada.

O Unfpa Moçambique usa recursos disponíveis para iniciar a resposta e requer mais apoio para mobilizar recursos que permitam responder de forma eficaz às necessidades identificadas.