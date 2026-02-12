Crise de energia sem fim a vista em STP

Mesmo após a aquisição pelo governo de 6 novos grupos de geradores, cuja chegada ao país animou a esperança da população de que a escuridão iria terminar, a direcção da empresa de electricidade EMAE veio anunciar que os novos geradores não são suficientes para resolver a crise no fornecimento de energia.

Na central térmica de Santo Amaro, o Téla Nón testemunhou que os 6 geradores estão em funcionamento, mas não resolvem a crise.

«Infelizmente as máquinas que temos estão cansadas, e as que vieram graças a deus, e ainda bem que vieram para podermos ter a pouca energia que temos. Não é suficiente porque ela só veio colmatar a saída dos outros», afirmou o director geral da EMAE.

Segundo o director geral da EMAE cerca de 10 grupos de geradores da central térmica de Santo Amaro estão avariados, outros em estado de sucata e alguns em manutenção. «Entra um, sai outro. Compreenderão que temos aproximadamente menos 6 ou 7 Megawatts. Os geradores que vieram foi o compensar, apenas o compensar», acrescentou Raul Cravid.

Raul Cravid reconhece que o sofrimento é grande no seio da população. «Temos os nossos técnicos todos envolvidos na manutenção. Estão a fazer um esforço danado para ver se a gente consegue recuperar as máquinas com a maior urgência possível, porque temos a consciência do sofrimento de todos», pontuou.

O primeiro-ministro Américo Ramos também esteve na central de Santo Amaro. Reuniu-se com o director geral da EMAE, e de seguida partiu rumo a cidade de São Tomé. Coube ao director geral da EMAE explicar a situação

«Temos a expectativa de poder receber novos grupos que veem da parte do governo e também se Deus quiser ter a central da voz da América em funções», concluiu.

Segundo o director geral da EMAE actualmente a capacidade de produção de energia é de 12,8 megawatts, quando a demanda a nível nacional atinge os 17 megawatts.

A crise no fornecimento de energia à população já dura 6 meses em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga