Arquipélago património mundial da biosfera saúda o dia mundial da conservação da natureza

Hugulay Maia, professor na Universidade de São Tomé, destaca o papel das ilhas de São Tomé e Príncipe na conservação da natureza.

“Neste Dia Mundial da Conservação da Natureza, celebramos uma vitória gigante: o nosso país é um dos raros no mundo onde TODO o território (em terra e no mar) é reconhecido pela UNESCO como Reserva da Biosfera!

​Do Príncipe a São Tomé, dos nossos rios cristalinos à floresta do Parque Nacional Obo e ao nosso oceano… somos os guardiões de espécies que só existem aqui!

​Nenhuma conquista internacional acontece sem o empenho da nossa gente: dos cientistas e guardas-florestais a todos os cidadãos que cuidam da nossa terra diariamente.

​A nossa natureza é o nosso maior orgulho. Proteger o nosso arquipélago é proteger o futuro!”