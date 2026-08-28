Formação e Proteção Social: Caminhos para a Autonomia Financeira

Há já alguns anos que Uilza Nascimento, mãe solteira, beneficia do apoio de proteção social destinado a famílias vulneráveis. Com os 1.300 dobras que recebe de dois em dois meses conseguiu reforçar o seu pequeno negócio de venda de izaquente de açúcar.

“Antes de conhecer o programa já produzia o izaquente. Mas com o apoio que passei a receber consegui reforçar a iniciativa e hoje tenho mais rendimento para apoiar os meus filhos na escola e em outras necessidades básicas. Estou muito satisfeita”, afirmou.

Tal como outras beneficiárias, Uilza viu o apoio aumentar em mais 200 dobras. Em paralelo, o Governo anunciou a expansão do Cadastro Social Único e do Programa Família Vulnerável.

“O Cadastro Social Único passa de 8.000 para mais de 12.500 agregados familiares e o Programa Família Vulnerável de 5.000 para 6.000 agregados”, anunciou Núria de Ceita, Diretora de Proteção Social, Solidariedade e Família.

A medida procura reduzir a pobreza, realidade que ainda afeta mais de metade da população santomense. No âmbito do projeto, alguns beneficiários têm igualmente acesso a formações que incentivam a criação do próprio emprego.

“São 500 chefes de família que podem beneficiar de formação em empreendedorismo, formações técnicas como transformação de produtos e muitas outras áreas que lhes permitirão alcançar autonomia financeira”, acrescentou Núria de Ceita.

Para o Cadastro Social Único e o Programa Família Vulnerável, São Tomé e Príncipe conta com o financiamento do Banco Mundial.

José Bouças