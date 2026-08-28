Do térmico ao renovável: projetos estratégicos em curso em STP

A produção térmica de eletricidade representa custos elevados para São Tomé e Príncipe. Por isso, o Governo pretende acelerar a transição para fontes limpas e renováveis.

Dentro de três meses será inaugurada a central fotovoltaica de Água Casada, no distrito de Lobata.

“Nesse projeto está previsto o armazenamento de 7 megawatts em baterias, que serão acoplados aos 11 megawatts produzidos pelo parque solar de Água Casada”, explicou Nelson Cardoso, Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais.

Em paralelo, o Executivo procura parceiros estratégicos para recuperar seis mini-hídricas.

“Estamos a falar das mini-hídricas de Agostinho Neto, Guegue, Diogo Vaz, entre outras, num total de seis. Vários investidores já se aproximaram e estão a trabalhar nos respetivos planos de negócio, para que o Governo possa avaliar e tomar a devida decisão”, avançou o ministro.

O Governo considera estes projetos fundamentais para reforçar a produção de energia renovável e reduzir a dependência das centrais térmicas.

José Bouças