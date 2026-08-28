Moeda comemorativa reforça identidade nacional

A nota comemorativa de 50 dobras foi concebida para assinalar os 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe, celebrados no ano passado. Por circunstâncias conjunturais, a sua apresentação oficial só agora se tornou possível.

“A nota comemorativa de 50 dobras que hoje apresentamos não se destina à circulação corrente, não constitui uma nova denominação destinada a substituir ou acrescentar-se às notas utilizadas diariamente pelos cidadãos. Trata-se de uma emissão de carácter estritamente comemorativo, concebida como peça de memória, celebração e preservação histórica”, afirmou Agostinho Fernandes, Governador do Banco Central.

Para o Primeiro-Ministro, a moeda de um país não é apenas um instrumento de troca, mas um símbolo que carrega consigo a identidade de uma Nação. “A Dobra continua a ser um dos símbolos mais visíveis da nossa soberania. Esta nota vem reforçar a ligação entre moeda, memória e soberania. Ela diz-nos de onde viemos, mas também nos interpela sobre o futuro que queremos construir”, sublinhou Américo Ramos.

História, identidade, confiança e futuro são as quatro palavras que sintetizam o significado desta emissão, cujo lançamento coincide igualmente com as celebrações dos 34 anos da institucionalização do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

José Bouças