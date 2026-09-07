Tragédia na estrada do centro de instrução militar após a celebração do dia das Forças Armadas

Um moto-táxi e um taxista foram protagonistas de um acidente no transporte de pessoas entre o Centro de Instrução Militar, localizado nos arredores do aeroporto Nuno Xavier Dias, e o centro da cidade de São Tomé.

Segundo testemunhas, tudo aconteceu no final da tarde de ontem, 6 de setembro. O taxista que circulava em alta velocidade rumo a cidade de São Tomé atropelou a motorizada que se encontrava a frente, e que seguia para o centro da capital.

O jovem moto-táxi foi projectado para uma ponte, onde ficou estatelado e sem vida. A motorizada foi esmagada pelo táxi.

Assim terminou a concorrência entre táxi e moto-táxi no transporte de pessoas que foram celebrar o dia das forças armadas, 6 de setembro, no centro de instrução militar.

Note-se que o sistema nacional de saúde deu conta que os acidentes de estrada, principalmente envolvendo os motoqueiros (moto-táxi), tornaram-se a principal causa de mortes no país.

Os choques entre as motorizadas, e entre estas e as viaturas estão a matar mais gente em São Tomé e Príncipe do que as doenças.

Abel Veiga