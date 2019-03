Manipulação informativa – Análise

MANIPULAÇÃO INFORMATIVA – “Relatório dos EUA destaca violência doméstica e das autoridades em São Tomé e Príncipe” – O relatório é de 2018, não de atualmente – Noticia omite o essencial – Patrice Trovoada, dispõe de bons apoios na media em Portugal para o promoverem e branquearem os seus crimes

Jorge Trabulo Marques – Jornalista — PATRICE TROVOADA – Empresário misterioso TEM MUITO PESO NA MEDIA EM PORTUGAL – LEIA EXCERTOS DO RELATÓRIOS MAIS DESENVOLVIDOS E DOCUMENTADOS NA MINHA POSTAGEM ANTERIORhttp://www.odisseiasnosmares.com/2019/03/relatorio-dos-direitos-humanos-2018-de.html

A LUSA divulga o Relatório dos EUA, mas não diz o ano, que é 2018, cuja fonte nós traduzimos e publicamos – Ao dizer: Uso excessivo da força, mortes provocadas pelas autoridades e a violência doméstica são os problemas que São Tomé e Príncipe enfrenta atualmente a nível dos direitos humanos, está a dar a entender que o relatório se refere à situação atual – Ora isso é uma manipulação grosseira. Muitos dos casos apontados, tão enraizados estão, que dificilmente se poderão mudar com um novo governo. Mas seja, como for, a noticia não responde a uma das mais elementares normas do jornalismo: como e quando?

O Governo de Jorge Bom Jesus, tomou posse, tal como a LUSA divulgou, no dia 3 de Dezembro, ou seja, no último mês do ano: https://24.sapo.pt/noticias/internacional/artigo/governo-da-sao-tome-liderado-por-jorge-bom-jesus-toma-hoje-posse_25223235.html