MAPEAMENTO DE NEGÓCIOS

DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Inquérito às Empresas e Empreendedores

de São Tomé e Príncipe e da Diáspora

O Programa Empreende Jovem é uma iniciativa liderada pelo Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo e o PNUD em São Tomé e Príncipe, destinada a apoiar o sector privado através da promoção do empreendedorismo e focalizando principalmente os jovens.

No âmbito deste projeto está em curso o Mapeamento dos Negócios em São Tomé e Príncipe e na Diáspora de modo a constituir mais uma das ferramentas de apoio ao desenvolvimento e consolidação de uma vertente empreendedora neste país.

Este trabalho passa pelo envio/recolha de um inquérito a todas as empresas e empreendedores identificados em São Tomé e Príncipe e na Diáspora, após o qual será realizado o respetivo tratamento estatístico, e a disponibilização na Plataforma Jovem Empreende, de dados públicos relevantes para o desenvolvimento dos empreendedores.

O Inquérito pode ser preenchido online pelas empresas e empreendedores de STP e Diáspora através do linkhttps://forms.gle/zUtStThnTngPDwEh8ou fazer o download do formulário através do linkhttps://bit.ly/2E75wize, neste caso, enviar o ficheiro com as respostas para mapeamento.stp@gmail.com.

Veja o Formulário : Inquérito – Mapeamento Negócios STP – formulário word

A Coordenar este trabalho encontra-se o Dr. Arlindo Pereira, economista e consultor santomense, com a parceria da associação BIC INNOVATION.

Para mais informações e esclarecimentos, as empresas e empreendedores poderão entrar em contacto com a Equipa Mapeamento de Negócios de STP:

Arlindo Pereira – Coordenador

Email: artp262@hotmail.com

WhatsApp +239 9918387

Alípio Oliveira

Email:alipio.oliveira@bic-innovation.eu

WhatsApp +351 917 258 968