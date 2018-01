Em São Tomé e Príncipe todo Mundo é Doutor – parte II

No dia 28 de janeiro de 2015, precisamente há três anos, escrevi um artigo de opinião de certa forma incómodo – Em São Tomé e Príncipe todo mundo é Doutor.

Referi e como não deveria deixar de citar a música do cantor são-tomense Hailton Dias: “Em São Tomé e Príncipe, todo mundo é Doutor…”poderia ser uma expressão musicalizada de reflexão, mas naquela altura já era uma chamada de atenção para tanta ostentação e arrogância de uma classe que pretendia demarcar-se da outra, dos seus concidadãos exigindo dos mesmos essa forma de tratamento.

Estabelecendo alguma conexão pode-se afirmar, que essa tendência prolifera-se, tornando-se epidérmica ou viral. Todo mundo é doutor, mas…

No âmbito de vários acordos e protocolos entre Portugal e São Tomé e Príncipe, mas concretamente entre as Autarquias, dezenas de estuantes são-tomenses viajaram para Portugal a fim de estudarem em Agrupamentos Escolares portugueses vocacionados para esse fim e dali fizeram cursos profissionais.

De referir que o ensino técnico é extremamente importante para o desenvolvimento de um país e São Tomé e Príncipe não será a exceção, desde que os cursos técnicos sejam de alta qualidade.

São Tomé e Príncipe, precisa de técnicos, com habilidade, conhecimento e boa formação para o desenvolvimento do país”,

Os cursos técnicos, além das aulas teóricas, o estudante tem meios, como laboratórios e outros . Faz estágio em empresa para que, ao concluir o curso, tenha uma profissão.

Em vários países desenvolvidos, como a Alemanha, a maioria dos estudantes do ensino médio opta pela educação profissional. Com isso, aumentam a competitividade das empresas e geram mais crescimento.

Ao mencionar alguns exemplos do desenvolvimento com base em formação profissional quero aqui referir que São Tomé e Príncipe também deve seguir essa política, esse modelo de formação para responder as necessidades no domínio do emprego. Recorda-se que temos tradição da escola técnico profissional antiga artes e ofícios, de lá saíram muito bons técnicos.

Estes indivíduos sem escrúpulos, aproveitando sei lá o que é, ao regressarem ao país vão dizendo que são licenciados, soube há dias que em Inglaterra há muitos que fazem dois anos de colégios (12,º ano) e regressam a São Tomé e Príncipe como licenciados.

Existem vários casos, que se vêm tornando público, mas ao mesmo tempo as autoridades nacionais vão fazendo “ouvidos do mercador” ou em alguma situação estarão a permitir falsificações académicas.

Neste artigo, já nem irei citar alguns casos, porque a estas velocidades, existem mais os falsos Doutores em São Tomé e Príncipe que os verdadeiros licenciados. Há dias fiquei incrédulo a saber que há individuo que ostenta o título de médico e não é médico. Brech dir-se-à entre outras coisas o seguinte: Quem sabe e nada faz é criminoso.

Um dia desses, Portugal a não reconhecerá os certificados de habilitação emitidas pelas instituições superiores em São Tomé e Príncipe.

E esta ,heim? Esta é a paródia: “Todo mundo é doutor…” e é nacional.

O que fazer perante esta pandemia?

Cabe ao Ministério vocacionado para lidar com os certificados averiguar a sua originalidade, autenticidade e credibilidade. O Conselho Superior de Magistratura deu um passo decisivo quem seguirá o exemplo?

SUGESTÃO – Os recém licenciados que pretendem trabalhar no serviço público devem depositar uma cópia certificada do diploma, no Ministério de Educação…e caberá este organismo apurar a veracidade dos certificados de habilitação/diploma dos mesmos.

Mas a sensação que se tem é que no fundo deste “cálu tem angú”

Desta forma se faz a costumada justiça!

Machado Marques, advogado.