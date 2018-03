STP e a Reforma da Troika Cívica da Justiça

Não sou Consensual nem pretendo convencer ninguém, unicamente manifestar a minha opinião acerca da proposta “cívica” da criação do Conselho Nacional de Justiça…

A ação da troika da reforma da justiça, em si mesma, é uma ação de cidadania, e tem mérito por isso mesmo, pois perante o “pântano” de cidadania, estes 3 cidadãos apresentaram as suas propostas..

Mas, sempre os meus mas….

pergunto me ..

porquê, perante esta proposta da troika da reforma, a TVS, sempre “avessa” ao que se passa no pais, e que dá provas do seu zelo de emitir só de um lado, de repente, surge a nível nacional, com um destacado direto .., ?

Será pela novidade da proposta de reforma ?

Pelo “peso e medida” dos cidadãos e cidadã subscritores ?

Será porque o ADI viria a tomar como sua proposta, como de facto tomou, “propondo” à oposição em jeito de desafio um debate sobre a Reforma da Justiça, casca de banana em que a oposição “escorregou” por andar sempre a reboque, sem acão sua própria ?

Bom,

depois destes mas,

o mas maior..

esta proposta de reforma é uma proposta típica de uma “cívica”.

Explico,

É tão “revolucionária” que propõe a criação de um órgão superior de justiça, provisório..

para “reger” a magistratura judicial, e dirigir superiormente um orgão de soberania, permanente … os tribunais…

seria a ruptura total da organização do Estado que é sempre permanente..

não podem existir órgãos de soberania, com prazo de validade…

Depois,

Esse órgão de soberania, integraria os 3 órgãos de soberania (Presidente, Assembleia e Governo) para controlar um outro órgão de soberania, tribunais… 3 contra 1 .. (que é o único órgão que nunca vai a voto popular, pois a sua legitimidade resulta directamente da constituição que garante a sua independência dos outros 3 poderes do Estado.

Daí dizer que o proposto CNJUS é um órgão à “cívica” pela ruptura com o princípio da separação dos poderes do Estado.

Seria uma deriva muito perigosa

Mais perigosa ainda quando “amaziada” com uma “boquita” nova, de fora…

A incredível proposta de juízes estrangeiros “julgarem” em São Tomé …

Seria a total subversão de um poder soberano do Estado, [tribunais] admitir, sequer como possível, que um juiz vindo de Angola, Guine ou Cabo Verde, por muito bom que fosse, pudesse substituir na missão soberana de julgar em nome do povo, um juiz santomense, por mais medíocre que ele seja…

[recordo em 2011 de uma proposta de Patrice igualzinha a esta]

A ordem pública nacional, a soberania nacional, a constituição não o permite, pois o exercício de poderes de soberania, só cabe aos cidadãos santomenses ….

Admitir que um juiz angolano ou português julgue em São Tomé, é o mesmo que admitir que o primeiro ministro, por mais mau governante que seja, possa ser substituído, ainda que transitoriamente, por um guineense, angolano ou moçambicano..

Ou que o nosso “assino logo” pudesse ser substituído por um palopiano de Portugal, Brasil ou Timor, mesmo que fosse um “assino mais tarde” ..

Só por estas duas propostas [por mais desejo que tenhamos de correr com todos os maus e medíocres juízes nacionais] da reforma (não séria) da justiça, o povo deve votar NÃO.

Carlos Semedo