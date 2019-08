Carta aberta a uma sociedade doente

Caro povo São-tomense. Meu Povo.

O que se passa?

Do tempo que me lembro não eras assim.

Das histórias que me contaram não eras assim.

Mas o que se passa meu povo?

Dos livros que li, não eras assim.

Embora ciente dos riscos e a exposição que corro vou-me arriscar a escrever-te esta carta.

Sim, falo de riscos, isto porque qualquer opinião que se tenha atualmente as pessoas assumem e leva logo para ataque pessoal.

Tenho evitado durante os últimos tempos escrever-te esta carta, mas, não resisto.

Estás doente e hoje, mais do que nunca, provaste isso.

Estás doente porque recusas a viver a verdadeira democracia no seu sentido mais lato, depois de décadas a viver em ditadura.

Estás doente porque és um cúmplice do que se tem passado no país à quatros décadas e ainda assim, se mantém no teu silêncio.

Estás doente porque passas o tempo a reclamar nos cafés e nas redes sociais, mas recusas a assumir essa posição publicamente fase os desertores da coisa pública.

Estás doente porque te preferes indignar com um árbitro que marcou mal um penalti, do que com aqueles que durante anos fecharam os olhos a corrupção.

Estás doente porque te concentras demasiado tempo a discutir Benfica, Porto, Sporting, do que se preocupar com um sistema de Saúde e Educação que nos últimos anos, esta em queda livre.

Estás doente porque alunas são abusadas nas escolas pelos seus professores e diretores, mas, tu não fazes nada.

Estás doente porque tribunal de contas faz auditorias, e tu tomando conhecimento não faz nada, isso que dizer que consentes.

Estás doente porque recusas a ter iniciativas e recolher assinaturas para petições e expulsar ou pedir demissão dos juízes, que tem matado o sistema de justiça, e passa à venera-los, “Senhor Doutor”.

Estás doente porque tens de esperar no início do ano lectivo para fazer documentos para teu filho, enquanto durante todo o ano passas o tempo na bebedeira.

Estás doente porque tu, só promoves festas e festas, incluindo festa no mato, e no campo.

Estás doente porque defende a corrupção, e exalta os corruptos.

Estás doente porque deixas-te perder os teus valores sociais e morais, cantas pela morte de uns, assobias e veneras outros, insultas o teu vizinho por não ser do teu clube ou do teu partido e deixas-te comandar por gente que apenas te quer confundir.

Em tempos invadiste a praça da Independência pelo fim do colonialismo português, pelo fim de muitas injustiças, mas agora fechaste-te em casa e na segurança do silêncio.

Estás doente porque não assumes a culpa. A culpa que partilhas com aqueles que tem desgraçado as nossas vidas e o nosso futuro colectivo.

Com esta carta, te peço uma revolução. Uma mudança de mentalidade.

Meu povo, cura-te.

Tenho Esperança no futuro!

Romilson Silveira