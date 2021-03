Onde está a nossa vergonha?

Antigamente, sentíamos vergonha, tanto para nós próprios com também em relação a nossa família, havia um orgulho, honra em salvaguardar o nosso bom nome e imagem, e isso influenciava nosso comportamento. Essa vergonha simplesmente desapareceu.

As pessoas (dirigentes políticos principalmente) fazem coisas reprováveis e essas atitudes são até mais comuns hoje em, dia. Na verdade, essas atitudes deploráveis já não despertam no coração vergonha ou remorso, pelo contrário, sentem-se orgulhos pela má qualidade de vida que têm proporcionado à sua população.

Antigamente, sentíamos vergonha, e isso influenciava nosso comportamento. Quando faltássemos respeito aos mais velhos, professores, vizinhos, sentíamos vergonha. Ao refletirmos sobre uma palavra ou feito algo de errado, sentíamos a vergonha se apoderar de nós. Ao ouvirmos uma repreensão por usarmos uma roupa indiscreta ou imprópria, sentíamos vergonha. Trair a fé, a família ou princípios já foi considerado ato vergonhoso a ser evitado a todo o custo.

Sentíamos vergonha quando percebíamos incapazes de alcançar padrões elevados de ética e comportamentos. O motivo para isso é que já não tentamos alcançar padrões elevados de comportamento. A corrupção ganhou proporção alarmante na sociedade e faz crêr que estamos numa olimpíada.

A classe dirigente é a que mais tem-nos proporcionado esse espetáculo, quando um primeiro-ministro depois de uma visita ao hospital diz que não há oxigénio e o diretor do hospital diz precisamente o contrário, que não há falta do mesmo, alguém esta a faltar a verdade. Deveriam ter vergonha, deveriam ser responsabilizados. Se quisermos tomar exemplo da Europa já devia ser demitido ou este autodemitir. Governar um país é algo de muita responsabilidade e não está ao alcance de qualquer um.

Quando vermos um assunto tão delicado quanto esse que diz respeito a ilha irmã do Príncipe ser tratado com arrogância e leveza, devíamos ter vergonha. O ministro fez entender que já conhecia o problema e que é antigo; de facto todos conhecemos o problema, penso que esta questão ultrapassa a alçada de qualquer governo, quer regional quer o central. É um assunto que diz respeito ao país inclusive ao Presidente da República.

Destarte, este é um assunto deve ser discutido amplamente com todas as partes interessadas no sentido de encontrar o mais rapidamente a melhor solução, e a que o ministro propôs quanto ao fundo do petróleo pode ser uma delas. Respeito ponto de vista contrário, acho que este assunto, de tão importante que é, merece um debate público.

E preciso mudar já. Romilson Silveira