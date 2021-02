O estado do nosso Estado

Em 2018, fui convidado pela Universidade Lusíada de São Tomé, num grupo de quatro jovens a participar no seu segundo encontro de “ gravana” numa edição que foi dedicada aos jovens.

Nessa edição pretendeu-se escutar a opinião dos jovens sobre o estado do Estado ou seja o Estado da Nação. Aceitei o convite com algum receio, isso porque não sei se seria a pessoa mais indicada para falar deste tema tão delicado, pois que julgo haver muita gente mais bem preparada do que eu para o efeito; no entanto agradeci à universidade por me ter dado a oportunidade de trabalhar e falar a uma plateia tão rica quanto a aquela que la estava.

O que é Estado?

Eu trago uma definição que aparece muitas vezes na literatura – há imensa literatura sobre o assunto – e parece-me até que esta definição é consensual entre os autores no mundo académico:

“Estado é uma organização soberana, por excelência, que detém o monopólio do poder e da coerção sobre um determinado Território, compreendido por Mar, Terra e Espaço Aéreo”.

E no caso particular de São Tome e Príncipe, mais do que Estado, somos um Estado de Direito Democrático. E há pressupostos para um Estado de Direito Democrático.

Os Prossupostos do Estado de Direito Democrático são:

A unidade nacional;

A soberania;

A autonomia;

A liberdade;

A igualdade;

Os direitos humanos;

A participação Cívica;

A mobilização Cívica;

A transparência;

A responsabilização;

A independência do poder judiciário;

Os partidos Políticos;

O conflito;

O diálogo;

Perante estes Pressupostos, o autor chega às seguintes conclusões:

Os dirigentes dos Estados democráticos devem governar com o consentimento dos seus cidadãos.

O poder é, então, distribuído, de modo que o legislativo se “especialize” na elaboração de leis, o executivo obriga-se ao seu cumprimento e sua execução, e o judiciário funciona de forma independente.

Os nossos governantes não são eleitos para serem ditadores, nem “presidentes vitalícios”; logo, não devem comportar-se como tais. O Povo espera (e exige) que cumpram mandatos por um período fixo e aceitem os resultados das eleições livres.

A democracia não exige que os governantes sejam fracos, mas que tenham limites.

As decisões democráticas levam, geralmente, mais tempo a serem tomadas, porque exigem consentimento das massas populares; contudo, quando são tomadas, os dirigentes podem agir com grande autoridade e confiança. Observa-se, com tristeza, que a “cultura democrática” instaurada no País contraria a este princípio.

Muitos dirigentes comportam-se de forma arbitrária e antidemocrática, quando deviam proceder de outra forma, e as decisões que tomam, para o bem ou para o mal, são geralmente fracas e ineficientes.

O País tem, de facto, uma constituição democrática, mas não se pode falar de uma democracia verdadeiramente operante.

Nenhum povo pode estar em condições de praticar uma verdadeira democracia, se não possuir um bom nível de vida.

Uma população economicamente emancipada é menos propensa à corrupção, e as práticas eleitorais fraudulentas são menos efetivas.

O bom nível de vida a que se refere inclui também a educação e a cultura.

Uma sociedade em que uma boa parte da população tem um baixo nível cultural, motivado por um limitado acesso às fontes de informação, não está preparada para um ordenamento democrático.

A fraca reivindicação do estabelecimento de um verdadeiro poder democrático em São Tomé e Príncipe deve-se, fundamentalmente, à falta de conhecimento sobre os factos que tocam as vidas das pessoas.

Grande parte do fracasso da nossa experiência democrática deve-se a erros cometidos pelas próprias estruturas de decisão e administração do Estado que foram criadas para os evitar e corrigir.

Tais erros recaem, geralmente, sobre uma das duas categorias seguintes: a) decisões arbitrárias, tomadas sem o consentimento das massas populares, e b) fraca capacidade de execução ou de autoridade de Estado.

Paradoxalmente, as funções de Chefe de Estado não têm sido cumpridas, por um lado, devido à falta de zelo ou autoridade dos incumbentes para cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, e, por outro, a negligência ou inaptidão dos mesmos que, geralmente, desconhecem que a função do Chefe de Estado vai para além de nomear e demitir titulares de cargos públicos e chefias militares, até o ponto de fiscalizar a gestão da coisa pública, exigir a prestação de contas aos membros do Governo e dos outros órgãos, e assegurar o normal funcionamento de todas as instituições, conforme a Constituição.

A par disto e das suas outras competências explícitas e tácitas, ao Chefe de Estado compete também supervisionar o respeito pelas liberdades dos cidadãos, garantidas juridicamente pela lei constitucional, sobretudo, as muitas exigências do constitucionalismo moderno.

O estado do Estado é deficiente?

Volvidos 3 anos, o que podemos dizer perante aquilo que vimos aqui acerca do tema, o autor diz que sim, o estado do Estado é deficiente, ou seja não houve nenhuma evolução no sentido de melhorar o cenário deficitário em que o nosso Estado se encontra. Isso é a meu ver essencialmente devido ao resultado da falta de liderança politica e institucional.

Romilson Silveira

Jurista