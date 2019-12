Quod licet Jovi non licet bovi

Não posso concordar nem tão pouco ficar em silêncio perante a onda de manifestação de um maniqueísmo interminável e prejudicial aos nossos interesses comunitários que começa a ganhar contornos de preocupação e transformar a nossa sociedade, paulatinamente, de quatro em quatro anos, numa espécie de concurso de grupos, alguns dos quais comportando-se como autênticas manadas, que se acham detentores do monopólio da virtude.

Isto já está a atingir limites do intolerável, com todas as consequências negativas para a nossa comunidade, amplificado por comportamentos de alguns malfeitores que, segundo me confirmam, agem nas redes sociais como matilhas organizadas, pagos a preço de ouro, tentando, a todo o custo, demonstrar que o monopólio da virtude está de um dos lados em detrimento do outro, sem qualquer suporte factual ou evidência demonstrativa, caricaturador do adversário ou oponente como algo de mais desprezível que existe na nossa sociedade.

Meus senhores, isto não é política nem nada que se pareça com ela. E o pior de tudo é que é em nome desta suposta manifestação de monopólio da virtude que, consciente ou inconscientemente, se manda prender, hostilizar, marginalizar, humilhar e, provavelmente, até matar, nalguns casos de mimetismo ou cumprimento de ordens levado a extremo.

O caso mais recente, relacionado com o assassinato de um recluso, pelos agentes da cadeia central, que estava a cumprir uma pena e, no entanto, fugiu da referida prisão, acabando barbaramente assassinado pelos referidos agentes, reflete esta minha preocupação com este mimetismo ou cumprimento de ordens levado a extremo.

Mais preocupado fiquei quando ouvi da boca do próprio senhor primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, num discurso às criancinhas do seu partido, caracterizar o seu MLSTP como o partido que fundou o Estado (…) que fundou a nação (…) que o MLSTP é também cultura, são os valores nacionais, o patriotismo (…) o MLSTP é uma mística (…) o MLSTP é a catedral da democracia.

Este é um exemplo caracterizador daquilo que eu afirmara anteriormente e demonstrativo da vontade de quem se quer afirmar que está do lado certo da história, apropriando-se das bandeiras ou símbolos nacionais, comportando, deste modo, como tendo o monopólio da verdade, e os outros, pelo contrário, são os inimigos da pátria e devem, como tal, ser marginalizados, presos, humilhados e, até, mortos, eventualmente.

Não gosto nada disto e não creio que discursos com esta carga de maniqueísmo, tão prejudicial aos nossos interesses como comunidade, traga algo de útil ao próprio MLSTP. Tenho muitas dificuldades em compreender este anacronismo, quando o contexto, pelo contrário, deveria servir para a criação de condições de união entre todos os Santomenses.

Jorge Bom Jesus não é mais Santomense do que eu ou de qualquer outro residente neste país, de Lembá, Lobata, Mezóchi, Ilhéu das Rolas ou da Região Autónoma do Príncipe, pelo facto de se apropriar da cultura de uma parte do país, tratando-a como monopólio do seu próprio partido, ao ponto de excluir os outros ou considerá-los como inimigos. É isto, provavelmente, que ele quer dizer quando afirma que o MLSTP é cultura, são os valores nacionais, o patriotismo (…) o MLSTP é uma mística (…) o MLSTP é a catedral da democracia.

Ele pode e deve falar na língua ou crioulo de S.Tomé, num país onde se fala outras três línguas e/ou crioulos, mas isto não dá ao seu partido o monopólio da virtude nem tão pouco faz dos outros partidos a maior desgraça nacional.

Aliás, esta estratégia foi usada, abundantemente, por dirigentes antigos do MLSTP, os mesmos que provavelmente neste momento, aconselham o primeiro-ministro, em intrigas palacianas para o controlo interno do referido partido ou da própria JMLSTP, com os resultados que se conhecem: humilhação, marginalização, debandada e, até, prisões.

Eu sei, perfeitamente, aquilo que alguns familiares e amigos meus sofreram no Príncipe pelo facto de, simplesmente, terem ousado reivindicar, num determinado contexto histórico específico, o transporte marítimo de mercadorias para a referida ilha e as consequências decorrentes do isolamento a que a mesma estava votada.

Senhor primeiro-ministro, peço-lhe encarecidamente, não siga este caminho, até pelo facto de os tempos não serem os mesmos.

Tudo isto, tem uma explicação, no entanto. O MLSTP, neste momento, tem duas correntes principais. Uma, mais sábia, reflexiva, avisada, experiente e esclarecida, capitaneada por Pinto da Costa, que acha que o país, neste momento, deveria criar condições para a inclusão e integração, para a reflexão, para “escutar a irreverência, a criatividade e a capacidade de inovar”. Aliás, os seus últimos dois artigos para o jornal “Tela Non” refletem esta preocupação.

Outra, mais autoritária, mais bélica, mais parasitária, mais “aparelhistica” e mais anacrónica, coordenada pelos principais conselheiros do primeiro-ministro, que pensaram e desenvolveram esta teoria absurda que suporta este maniqueísmo: “nós, que estamos do lado certo da história”, e os outros.

O problema é que esta corrente, mais bélica, parasitária, “aparelhistica” e anacrónica, tem muito peso junto do senhor primeiro-ministro, por razões de natureza organizativa do próprio partido, por um lado, e pelo papel que tentam desempenhar em prol da satisfação dos seus próprios interesses privados. É esta fação ou corrente que, quer queiramos ou não, manda no partido. Aliás, o facto do próprio primeiro-ministro, ter verbalizado, reiteradamente, que tem sido vítima de pressões constantes que lhe impedem de tomar certas decisões, em coerência com o programa do partido apresentado às eleições legislativas, reflete este propósito.

É, pois, desta fação ou corrente, que parte todas as tentativas de afirmação de uma superioridade política, cultural e moral por parte do MLSTP e do próprio primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, advogando um suposto monopólio de virtude partidária, em presença, em detrimento de uma hipotética desgraça que grassa nos outros partidos.

A ordem de prender o anterior ministro das finanças, Américo Ramos, vinda do interior do próprio governo, para posterior investigação do caso relacionado com 17 milhões de dólares do fundo do Kuwait, que se veio a saber, posteriormente, que não encerra qualquer ato ilícito, é, apenas, um dos sinais de demonstração deste belicismo, anacronismo e autoritarismo, partidário e governamental, defendido por esta corrente ou fação do MLSTP e considerada e validada pelo próprio primeiro-ministro.

Prender para investigar, para castigar ou para ajuste político de contas é uma das fronteiras que separa o processo penal democrático do totalitário. Não posso concordar que no meu país isto aconteça perante o silencio da maioria das pessoas.

Da mesma forma não posso concordar que, todos os dias, existam manifestações de ameaças e intimidações, timidamente verbalizadas em discursos políticos ou de forma clara, reiteradamente expressas nas redes sociais pela matilha de costume, paga a preço de ouro, sugerindo a prisão do anterior primeiro-ministro, Patrice Trovoada, assim que desembarcar no país. Eu estou à vontade para falar sobre isso, porque, provavelmente, fui um dos maiores críticos, nalguns contextos, do anterior governo de Patrice Trovoada.

Também não posso concordar com o castigo imposto ao Príncipe e suas gentes, pela atual maioria governamental, em vários domínios, só pelo facto da atual maioria governamental no contexto nacional não coincidir com a atual maioria governamental no governo e Assembleia Regional do Príncipe, com atos provocatórios que ameaçam a autonomia regional e estimulam o apetite pelo reforço e manutenção da hegemonia, política e territorial, como acontecia na primeira república.

É bom que se lembrem que o país não é do MLSTP e dos seus dirigentes e militantes, como, provavelmente, pensa esta fação ou corrente ortodoxa, anacrónica e belicista.

Jorge Bom Jesus está absolutamente convencido, apesar de reclamar publica e reiteradamente, que seguindo os conselhos desta fação belicista, anacrónica, “aparelhistica” e parasitária do partido, fará um grande serviço ao país e resistirá.

Ele, todavia, parece que se esqueceu que é primeiro-ministro. É ele quem manda ou deveria mandar. Não se pode ser primeiro-ministro, por muito tempo, andando a fingir que se é, sendo, no entanto, os outros a mandarem.

Isto terá consequências, num futuro mais ou menos longínquo. Aliás, existe um provérbio romano que diz esta coisa: Quod licet Jovi non licet bovi que é, como quem diz, “o que é permitido a Júpiter não é permitido ao boi” ou, em alternativa, o que é permitido a alguns não é permitido a outros. Ou seja, muitas coisas são permitidas ao boi que não são permitidas a Júpiter.

De facto, começa a ser imperdoável algumas decisões do atual governo ou maioria, assumidas pelo senhor primeiro-ministro, algumas das quais exemplifiquei acima, que encerram preocupação. Uma coisa é a tal fação ou corrente do MLSTP desejar que aconteçam assim e, outra bem diferente, é o próprio primeiro-ministro, patrocinar, voluntária ou involuntariamente, estes atropelos em prol da manifestação de um suposto monopólio de virtude partidária.

Parafraseando o Santo Agostinho “o homem que, conhecendo o que é reto, deixa de fazê-lo, perde o poder de fazer com retidão; e o homem que, tendo o poder de fazer retamente, não o quer, perde o poder de fazer o que quer.

Eu, até pelas críticas que fiz ao governo anterior, nalguns casos de forma solitária enquanto muitos hibernavam nesta altura, não entro, pois, na simplificação excessiva e generalizada de acusação de corrupção ao referido governo, como mecanismo solidário de afirmação de monopólio da virtude da atual maioria governamental. Quero para o meu país muito mais do isso! Ou seremos capazes de sobreviver preservando os valores de uma sã convivência comunitária, respeitando uns aos outros, numa lógica de Justiça e não de vingança ou, pelo contrário, sucumbiremos todos nesta lógica de olho por olho e dente por dente.

É, também, por isso, que abomino este maniqueísmo da atual maioria governamental.

Adelino Cardoso Cassandra