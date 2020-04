Covid-19: As principais etapas em São Tomé e Príncipe

O Continente Africano anunciou o seu primeiro caso do novo coronavírus / Covid-19 em 15 de fevereiro de 2020, dois meses após a primeira identificação na China. Desde a sua chegada ao continente, o vírus se espalhou em menos de um mês para mais de 30 países. (Centre D´Études Stratégiques de l´Afrique, 2020).

Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de infecções, com 73 casos e uma morte, de seguida a Guiné-Bissau contabilizando 50, logo depois Moçambique com 41, Angola soma 25 casos confirmados e duas mortes, finalmente São Tomé e Príncipe, 4 casos confirmados (CSSE, 2020).

No nosso entender, podemos dividir o período do novo coronavírus, em São Tomé e Príncipe em duas fases, a saber:

Fase 1. Testagem das amostras pelos laboratórios internacionais com resultados a partir de 26 de Março a 17 de Abril de 2020.

Esta fase inicia-se com os resultados dos três grupos de testes enviados a diferentes países e laboratórios de referência a nível internacional, quer europeu (Portugal), como africanos (Gabão e Guiné Equatorial), todos com resultados já conhecidos, negativos (26 de Março de 2020), 4 positivos e os restantes negativos (6 de Abril de 2020), e 79 negativos e um caso inconclusivo (17 de Abril de 2020).

Recordo que dos PALOP, somos os únicos com esta clivagem e indefinições de testagem da Covid-19. Para o CSSE, São Tomé e Príncipe, tem 4 – casos Confirmados, 0 – Recuperado e 0 – Mortos.

Entretanto, no website do ministério da Saúde “ms.gov.st” Infectado – 0, Inconclusivo – 1, Examinado – 80, Mortos – 0 (23 de Abril de 2020). Tudo isto vem nos alertar para que haja investimento sério na saúde e nas instituições que produzem conhecimento, a Universidade, em particular o Instituto Superior de Ciências da Saúde, e nos laboratórios clínicos.

Perante este panorama, questiona-se: Quais são as causas da disparidade entre os resultados da Covid-19 em São Tomé e Príncipe? Será que os 4 casos positivos foram curados?

Tentando cientificamente encontrar uma resposta à primeira questão acima levantada, elaborei duas (2) hipóteses que julgo poder nos ajudar a encontrar uma possível resposta a nossa preocupação: i. Falta de capacidade de diagnóstico local; e ii. Problema na colheita, conservação e transporte das amostras, tudo isto pode ser uma realidade, mas temos que ter evidências científicas. Tal como defendeu Punch (1998, cyt in Coutinho, 2014, p. 53), “uma hipótese é uma previsão de resposta para o problema da investigação.”

Relativamente à segunda questão podemos encontrar a sua resposta, na seguinte hipótese: i. Usos de chás tradicionais com propriedades anti-sépticas, após o diagnóstico. Falando um pouco desta hipótese, podemos adiantar que durante os últimos três meses tem-se ouvido falar de chá de coentro selvagem «Sêlu Sun Zon Maia», alho, gengibre e limão.

Em suma, porque não realizarmos “Estudo sobre o consumo dos chás anti-sépticos contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe.” Esta investigação permitirá ter um panorama mais realista e completo do que se passa no país, para assim gerir melhor o futuro.

Fase 2. Testagem das amostras em São Tomé e Príncipe, com resultados a partir 21 de Abril.

Este período inicia-se de forma mais triste, e se quisermos muito defeituosamente, numa conferência de imprensa, ou melhor, no boletim clínico diário, onde o Ministro da Saúde, mais uma vez, aparece sozinho anunciando que foi diagnosticado três (3) casos da Covid-19, num estado já avançado, com sintomas e todos internados na “Unidade de Doenças Respiratórias do Hospital Ayres Menezes”.

Penso que o país em geral e, em particular, o Ministério da Saúde está a enfrentar “o maior teste” do século, com a pandemia de Covid-19, por isso precisamos de dar o nosso contributo, porque tudo nos indica que alguma coisa falhou na vigilância activa.

Uma vez que para Freitas, R. e Machado, G. (2020, p. xiii) vigilância activa é monitorização, por período de tempo equivalente ao limite máximo do período de incubação da doença, do aparecimento de sinais ou sintomas sugestivos do seu desenvolvimento, a fim de evitar a sua transmissão.

Neste momento, uma das muitas colaborações é encontrar respostas para diversas questões que são levantadas: O que devemos fazer, uma vez que temos três doentes internados com covid-19? Qual a situação actual e evolução epidemiológica da infecção? Esta última questão requer um estudo meticuloso da equipa epidemiológica conjuntamente com alguns académicos santomenses.

No que se refere à primeira questão, a sua resposta passaria pelas seguintes acções: i. Realizar testes rápidos para 1% da população, cerca 2100 testes; ii. Solicitar apoio de países amigos envio de especialistas em saúde pública (virologia, infecciologia, epidemiologia, etc.); e iii. Aquisição de um laboratório móvel com capacidade de realizar testes da Covid-19 em todo território nacional. Simultaneamente as anteriores acções, o Ministério deverá explicar o que é fase de Mitigação.

Segundo Freitas, G. e Machado, R. (2020), nesta fase as cadeias de transmissão da Covid-19 já se encontram estabelecidas no país, tratando-se de uma situação de epidemia/pandemia activa. Neste contexto, as medidas de contenção da doença são insuficientes e a resposta é focada na mitigação dos efeitos da Covid-19 e na diminuição da sua propagação, de forma minimizar a morbilidade e mortalidade e/ou até o surgimento de uma vacina ou novo tratamento eficaz.

Isto significa que doravante temos todos de usar máscaras, porque já existe a contaminação local. O nosso inimigo é invisível, se quiser, a melhor forma de prevenir a Covid-19, é imaginarmos que todos temos o novo coronavírus, sendo obrigatório o uso de máscaras e lavagem sempre das mãos com água e sabão, mantermos a distância de 1 a 2 metros e evitar locais com muita gente.

Em suma, o melhor é mantermo-nos confinados em casa e seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde, face à Covid-19, não se esqueçam de visitar “ms.gov.st”.

São Tomé, 23 de Abril de 2020.

Prof. Doutor: Flávio Andrade