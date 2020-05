Tempo para “descomplicar”!

Como “trancar a porta depois de arrombada”?

É tempo de “descomplicar” e de despolitizar a situação em São Tomé e Príncipe. É tempo de mudar de atitude e de promover um debate “nacional via teleconferência”, de forma aberta e inclusiva, sobre a eventual adopção de um novo modelo de combate à pandemia do COVID-19.

Já vimos que o continente africano em geral e São Tomé e Príncipe em particular, não estava preparado para fazer face ao Covid-19, adoptando posturas diferentes às adoptadas em situações anteriores, mormente as semelhanças. Há reclamações várias, de que há falta de equipamentos medico-hospitalar que já escassearam, tal como os meios de protecção individual aos profissionais de saúde, que precisam do apoio de todos nós, por estarem na linda da frente e serem os mais propensos a sérios riscos de contágio. Tudo escasseia!

É tempo de pensar num banco alimentar… é hora de reforçar a solidariedade mútua e garantir ao povo, o mínimo de ajuda necessária, para que consigam respeitar o confinamento ou a quarentena e permanecer em casa, resguardando-se e resguardando os que estiverem mais próximos;

É hora de garantir um sistema de distribuição de água de porta-em-porta, por meio de cisternas, para que a população possa fazer valer e prevalecer o “slogan” FiqueEmCasa, caso contrário não poderão respeitar a ordem de ficar em casa sem água, e serão obrigados a ir à procura dela “fora de casa”!

E a energia?

Independentemente do estado de espírito de cada cidadão São-Tomense, é necessário garantir energia eléctrica às populações, para que possam relaxar e se distrair nos momentos de maior stress ou desanuviar do sufoco de assistir os seus ente-queridos partirem, sem poderem prestar-lhes uma última homenagem! E necessario criar um programa de apoio psicologico as populações mais carenciadas e não so!

É hora de despolitizar, e de forma séria declarar uma guerra verdadeira ao inimigo invisível, silencioso, matreiro e comum… e parar de confundir a opinião pública com informações desprovidas de crédito e cheias de incongruências. Não é tempo para inverdades, nao é!

É hora de procederem a uma desinfecção profunda por todo o país, com os mesmos procedimentos do programa da MEP no combate ao paludismo, pulverizando as zonas onde haja acumulação de lixo e/ou de água estagnada, levado a cabo no País durante muitos anos!

Por onde andam os médicos São-Tomenses experientes e conhecedores de acções relacionadas a este tipo de pandemias? Por onde andarão? O que é feito deles?

Acreditem que só com o vosso/nosso civismo e responsabilidade cívico-moral, conseguiremos debelar a pandemia que nos apanhou a todos desprevenidos e contrariarmos o ritmo experimentado em tão pouco tempo, pois é inaceitável ter havido 5 óbitos num espaço de tempo tão curto!

A tendência para o ritmo crescente dos casos de contaminação, num País da dimensão de São Tomé e Príncipe, deveria ultrapassar qualquer querela política ou interesses eleitorais internos ou a capacidade de cada cidadão São-Tomense se fechar na sua concha e neglicenciar, que o que está em jogo, é a vida de um povo que não pediu para ter os governantes que tem, o que nos deixa depreender que os factos à vista de cada um de nós, tem de merecer da nossa parte a consertação necessária sobre as táticas de acções actuais e futuras, como medida para estancar a pandemia, que a meu ver, foi inicialmente negligenciada, banalizada ou tratada de forma inadequada, e embora seja leiga nesta matéria, tudo me leva a deixar um alerta às autoridades, no sentido de unirem todos os esforços, por forma a estabelecerem contactos com os países cujo sucesso de cura se comprove ao exemplo de Moçambique, onde existe um número reduzido de infectados, existem casos de doentes recuperados e onde não se registou nenhum óbito até ao momento, o que é de louvar.

Impôr as seguintes medidas preventivas de carácter urgente: a) Delimitar uma cerca Distrital rigorosa, proibindo toda e qualquer circulação de pessoas e bens entre os mesmos, excepto em casos justificáveis; b) Emitir uma Declaração de Emergência solicitando apoio da OMS bem como o respectivo apoio Médico-Sanitário internacional; c) A suspensão total de pelo menos 48 horas, de todas as vendas nos Mercados de Bobo Forro, não permitindo que continue a azáfama que tem sido a venda e aglomeração que se tem assistido nos últimos dias, mormente os riscos de contagio; d) A devida reorganização de todos os mercados distritais, permitindo que as vendas sejam feitas de forma segura e respeitando o distanciamento social de um metro entre todo e qualquer indivíduo presente; e) Exigir de forma célere e com a urgência necessária, a obrigatoriedade do uso CORRECTO das máscaras de protecção individual, por toda a população sempre que se desloquem aos locais públicos; f) Impor o confinamento obrigatório em todo o pais, permitindo apenas a circulação de pessoas munidas de Livre-Trânsito que justifique qualquer movimento por razões profissionais ou em caso de aquisição de medicamentos e compra de géneros de primeira necessidade; g) Orientar os serviços médicos e estatísticos, a apresentarem num período de 48 horas, o mapa de internamento e mortes ocorridos em São Tomé e Príncipe, no periodo entre Novembro 2019 e Março de 2020, permitindo assim, que se tenha uma ideia mais clara e a dimensão ampla do problema; h) Facilitar uma comunicação transparente e com rigor estatístico em todas as comunicações públicas elucidativas sobre a COVID-19; Com efeito imediato, proibir em todo o país, todo o transporte de passageiros pelos motoqueiros; i) Com efeito imediato, proibir a circulação de taxis e o consequente transporte de passageiros nos carros que não reunam as mínimas condições de higiene ou que eventualmente não cumpram as regras impostas pelo Governo; j) Com efeito imediato, proibir todo e qualquer trabalho de troca de moeda estrangeira no mercado informal, vulgo cambistas, no pais, fora dos circuitos apropriados e seguros; l) Capacitar a população, ensinando-a e educando-a, através de um Spot Publicitário, sobre o perigo do uso inadequado e o devido manuseamento de dinheiro (notas e moedas) bem como das máscaras de protecção assim como informa-la sobre a possibilidade de forte contaminação através do manuseamento do dinheiro em geral e em particular das moedas, reforçando a durabilidade do vírus nas moedas.

Que o Senhor nos proteja e tenha misericórdia de nós – O Povo São-Tomense agradece!

Assinado: Alda Barros (10/05/2020)