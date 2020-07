Solidariedade guineense ao Adeus de Wiston Rodrigues

Tudo parou por cada pancada de barro ruidoso, dolorido e desesperante de inundar as batidas dos corações confrangidos e sem mais alternativa de demora, ninguém resistiu a devolver o corpo juvenil à terra do Tejo para que a ondulação chorosa viajasse o rio lacrimal ao Atlântico de São Tomé e Príncipe por onde persiste a dor do interior, Trindade, antes a coroa rebelde da Corte.

O caixão da sentença fatal do Wiston transportado pela viatura fúnebre e vigiado pela cautelar contingência sanitária, foi seguido pela multidão magoada e não colorida ou léguas distantes das manifestações contra a violência policial americana que convergiu e despejou a Humanidade de joelhos no chão pelas praças dos EUA e do mundo em reivindicação da justiça racial.

No proveito da boleia americana, por ocasião de mais um aniversário da Declaração da Soberania de 1776, 4 de Julho, o Encarregado de Negócios dos EUA, em Libreville, o senhor Robert Whitehead, desigual de dirigentes do povo pequeno, sem complexo e com elevação tocou na ferida racial: “Sem essa cooperação entre as pessoas, sem protestos pacíficos e discussões sobre a raça, privilégio e preconceitos inconscientes, nem a América nem o mundo pode prosperar.”

Não restam questões pelo ar fastidioso de que a opinião pública portuguesa cedeu ao tribunal da Record TV e do jornal Correio da Manhã que na corrida desenfreada à audiência imoral e sem pejo sentimental acusaram as famílias são-tomenses de “narcotraficantes” tombados no combate em público com uma baixa mortal e dois feridos graves, cidadãos massacrados de jeito horrível.

Nesta altura com o avultado número de finados a girar o mundo que em meio ano passou de meio milhão de vitimados pela Covid 19, não deveria constar de mais um túmulo, o de brilhantismo solidário e juvenil assassinado pelas famílias ciganas, portuguesas, na desmedida violência de Maio passado. Portugal deveria, sem exclusão nem timidez, lamentar mais um crime bárbaro no panorama em que a imprensa tem dado espaços para debates em torno de homicídios entre a juventude.

Mas a acuidade civilizacional entregue à penitência vendeu, uma vez mais, aos olhos da Grande Lisboa o leve-leve de mulheres e homens que, ao seu contributo, engrandecem Portugal e Europa passando ao lado de confronto com os malfeitores da violência desproporcional que assassinou o prazer da vida de um jovem nascido no Dia de Camões e que se afirmava socialmente pela força do seu trabalho.

Nos 45 anos de soberania, não há muito tempo, o país uníssono de canetas, teclados e vuvuzelas havia saído à rua e para lá de portas em revolta santa contra a ciência que ilustrava os são-tomenses tingidos num quadro alcoólico, incluindo as inocentes crianças desnutridas e assediadas pelas canecas matinais da “cacharamba” para enganar o mata-bicho ao invés de tradicional “comida-gajada”, chá ou leite.

Com todas as dependências infringidas aos estados africanos, o aniversário da independência nacional ocorre num momento excecional e na inexistência de anti-corpos, a pneumonia viral veio complicar os neurónios dos governantes das ilhas, impulsionando-lhes a trair à embaixadora Maria Amorim, uma figura de gabarito internacional, caráter recomendável e alma grandiosa, recentemente maltratada e jogada ao lixo fedorento a oferecer a outra face para a cuspidela menos dolorosa. Que raio, os governos são-tomenses não acertarem na cantiga à sua diáspora!?

Enquanto andamos a trocar a flauta, Cabo Verde nos seus quarenta e cinco anos do triunfo soberano e por reconhecimento ao contributo da sua diáspora, recebeu em simultâneo dois troféus internacionais. A antiga ministra das Finanças, Cristina Duarte, de 57 anos de idade, é a coroada nova Conselheira para a África do Secretário-geral da ONU, o português António Guterres. Em simultâneo, uma outra cabo-verdiana, Elisabeth Moreno, de 49 anos, emigrada com os pais desde os dez anos de idade para França, é a atual Ministra para a Igualdade do Género, Diversidade e Igualdade de Oportunidades do governo de Jean Castex, o novo Primeiro-ministro francês da equipa presidencial de Emmanuel Macron.

Mas a pequenez da geografia territorial, por si só, não deveria e num incidente tão chocante, de tristeza e luto, compor a máscara pandémica de homens entretidos no trocadilho da mendicidade mental e credibilização escalonada da morte.

Cartas de amor, colóquios extemporâneos e contos tóxicos como cenários maquilhados de escamotear um corpo assassinado que a justiça portuguesa, sem trafulhices nem o eventual rugir de um velho curandeiro quisesse trocar voltas ao fantasma, guardou quase dois meses no sepulcro frigorífico da Medicina Legal.

“Mas o pobre não morre sem vela.” Aquando da passagem de um mês da agressão mortífera por tiro ao alvo humano, a jovem ativista guineense, Salli Seidi, em nome da comunidade radicada, em Portugal, num direto na oficina do malogrado e partilhado nas redes sociais, subiu ao palco melancólico lisboeta para dar a cara africana às famílias Rodrigues. Em manifesta solidariedade de tocar as consciências silenciadas no meio do mundo, condenou o ato bárbaro, clamou urgência ao final do luto físico e exigiu justiça contra os homicidas à solta, demonstrando uma sensibilidade “top” para com os são-tomenses enlutados. Obrigado Guiné-Bissau!

Nenhum suspiro formal para o “são-tomense ver” e provindo da terra que viu nascer Wiston Rodrigues desafiou ao vergonhoso túnel para demonstrar a inquietude ao banho de sangue humano ou solidariedade às vítimas. Uma traição à diáspora que ansiava a partilha de um comunicado oficial reclamando a execução de um jovem estilista e o ferimento brutal de outras duas vítimas do massacre de Seixal ocorrido na véspera do Dia da África. Qual a próxima bofetada para a pulverização mental?

Em dúvida criminal, no mínimo e mesmo na baixeza do espírito democrático, qualquer Estado digno de nome chocaria com as cruéis imagens difundidas nas redes sociais e na imprensa e, avançaria com a condenação ao hediondo ato e injustificável na civilização sem que tecesse valor acrescentado à brutalidade racial contra os filhos da terra. Vida humana banalizada!

Nada de convincente justifica o conformismo ilustrativo do sentimento de inferioridade de toda uma Nação que mal arriscou a dar um passo vertical em frente e dois atrás, caso a perícia forense viesse a atraiçoar às famílias são-tomenses.

O slogan STP (Somos Todos Primos) que nos sujeita ao redor de um mesmo quintal, São Tomé e Príncipe, vem sendo testado desde 24 de Maio com revés e para o desânimo familiar “Rodrigues”, o assassinato brutal e racial contra o filho na diáspora não sensibilizou a sociedade são-tomense mergulhada na banalização da crise sanitária respiratória e fatal que tem à espreita o aprofundamento da aromatizada crise ecológica, económica e política, em nada abonatórias à democracia social.

No fundo, o cabisbaixo de padrão nacional a notificar ao “salve-se quem puder” poderá ser escrutinado no estilhaço de suicídio coletivo – a não desejar – de destruir as ossadas de um jovem baleado mortalmente e na assembleia pública para despistar o rasto criminal, mas não apaga, nunca, o sangue da alma humana que escorre a mancha ardente pelo chão de Seixal, o epicentro do crime ignóbil e condenável contra Wiston, um pai de menores.

Os órfãos de modelo persistente deverão trocar as voltas ao ato horroroso e impulsionar a rota de conhecimentos para que cada treva da ausência do progenitor não se apressará como obstáculo intransponível, mas sim, as etapas a ser moldadas rumo ao êxito, lá aonde haverá o painel fúnebre e inconsolável atestado no tempo por uma única tribuna das ilhas de maravilhas, o digital Téla Non.

Finalmente, o ÚLTIMO ADEUS! No soberbo desígnio de metro e meio fechar a cortina de ansiedade, sem piedade de ceder ao choque de “kidalê”, quase dois meses passados do assassinato no solo português de um são-tomense, a quem de ação criminosa roubaram a preciosa vida juvenil, por fim, no último sábado, véspera de 12 de Julho, na batida das três pás individuais de barro, o leve chão de Santa Marta de Corroios, na Grande Lisboa, engoliu para a digestão natural os restos mortais de Wiston Rodrigues.

A justiça será feita!

José Maria Cardoso

16.07.2020