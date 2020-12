Natal: Deus que vem

Falar de um Deus próximo num mundo em “naufrágio” soa como algo estranho e até pode parecer contraditório. Esta sensação agudiza-se ainda mais quando pretendemos associar estes dois eventos e queremos fazer com que eles se tornem compatíveis. Na verdade, perante o drama do sofrimento humano a incursão pela culpabilidade de Deus é na maior parte atribuída a Ele.

No entanto, o sofrimento não é uma objeção contra Deus porque não é uma afeição passiva, mas um deixar-se afetar ativo. Se Deus olha com compaixão, isso não significa a desdivinização de Deus nem a divinização do sofrimento. Ora, Deus não diviniza o sofrimento, antes pelo contrário, redime-o. Na verdade, a omnipotência do amor de Deus ultrapassa a impotência do sofrimento.

Esse amor revela-se impassível porque não se altera. Deus impassível, que parece não dizer coisa alguma, silencioso, é o Deus cujo amor não se altera e não é indiferente, mesmo quando por amar Se compadece dos desvalidos no caminho.

Esta presença de Deus somente pode ser entendida com um excesso de um “Deus-que-não-é-senão-Amor”. O puro ato de Amor revelado no seu fazer-se próximo, que se torna realidade com gestos de misericórdia e humildade. E o Natal é isto: “a festa da humildade de Deus” (card. Cantalamessa), do Deus que se despe da sua manta divina, saindo do seu lugar de conforto, aliás rebaixando, decide montar a sua tenda entre os homens, para acampar entre nós. Ou seja: o Deus da História é um Deus que, além do Divino, é Humano-Próximo, que não nos espreita somente a partir das janelinhas do Céu, mas que, vendo-nos na estrada meio mortos, aproxima-se de nós para nos socorrer.

Biblicamente, sobretudo pela tradição apostólica, torna-se evidente os gestos concretos desse Deus, que nunca passou a margem da miséria humana: olhou com misericórdia, sarou os corações dilacerados, ligou as feridas, lavou os pés aos discípulos, sentou-se à mesa para comer com os pecadores e os desvalidos da sociedade de então e, sobretudo, aceitou o sofrimento no seu próprio corpo e quis também saborear a morte. Há amor maior do que isso?

Portanto, o Deus-próximo é Aquele que vem ao nosso encontro, numas palhinhas, e quis revelar o Seu rosto, com simplicidade e humildade. Que nós sejamos o lugar da revelação desse Deus para outros! Um Natal santo e feliz a todos e a cada um.

Francisco Salvador