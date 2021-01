O Deputado Levy Nazaré – uma pedrada no charco…

A intervenção do Deputado Levy Nazaré no Parlamento aquando da discussão e aprovação do Orçamento Geral do Estado foi, na minha opinião, a mais substantiva intervenção que vi na casa parlamentar nos últimos tempos. Sei que muita gente não concorda comigo nessa afirmação, mas o facto é que Levy Nazaré vem lançar uma pedrada neste verdadeiro charco em que vivemos.

Com efeito, o que diz Nazaré? Disse que o país vai mal e que precisamos de parar para pensar esta nossa Nação, como, de resto, ele próprio diz ter feito ou vem fazendo. Diz que o país está dividido, fala mesmo de um “plano maquiavélico” para dividir o país em duas partes e que o vimos seguindo cegamente; que estamos a embarcar num caminho errado na forma de fazer política, um caminho de ódio, perseguição, seleção e afastamento, dentro e fora, pondo pessoas contra pessoas, famílias contra famílias, vizinhos contra vizinhos, colegas contra colegas, amigos contra amigos.

Diz que em todas as Instituições, Forças de segurança, Forças de defesa, todos os Tribunais, incluindo o Supremo, a Sociedade civil o país está dividido. Levi Nazaré que diz ter estado como Secretário Geral durante quase nove anos, exerceu e exerce funções relevantes no aparelho de estado, pelo que sabe do que fala. Se isso não é suficiente para nos deixar, no mínimo preocupados e pensar duas vezes no que ele diz…

Mas, de facto, e pergunto eu, quem discorda disso? Tenho conversado com imensa gente sobre a situação do país, a todos os níveis, e não encontrei uma só pessoa que me tenha dito que na sua opinião o país está bem. Concluo, portanto, que muitíssimo boa gente acredita que o país vai mal.

Um antigo Chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa, num artigo publicado no Tela Non a 10 de julho do ano passado, disse e cito: “São Tomé e Príncipe encontra-se mergulhado numa profunda crise de múltiplas facetas, económica, política, social, cultural. Aquando do último Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República, foi dado a conhecer ao público, através da imprensa, que o Conselho constatou que, no geral, as instituições da República Democrática de São Tomé e Príncipe, funcionam com múltiplas deficiências graves.”

O Eng. Arlindo Bragança Gomes, num texto publicado no jornal Téla Non há semanas, dizia e cito “As pessoas deixaram de ser vistas como cidadãos das Ilhas. São mais conhecidas e referidas como sendo do partido A, B ou C. O rótulo partidário passou a ser o bilhete de identidade do cidadão. E o vínculo partidário é mais forte que o de pertença à Nação santomense. É também mais forte que o de boa vizinhança, de colegas de trabalho, ou o de antigos companheiros da escola, do bairro, ou de futebol. Até irmãos e familiares mais próximos são divididos por querelas partidárias.”

Eu próprio, em artigos de opinião no Tela Non falei de vários aspetos em que o país vai mal, em particular falando da Justiça disse que “estamos a assistir à morte do nosso país sem que façamos tudo o que temos de fazer para o evitar” e apelei a toda a gente para pormos cobro a essa degradação do país.

Sendo assim, porquê crucificar Levy Nazaré, como algumas pessoas o pretendem fazer, quando ele disse o que toda a gente sabe ser verdade e foi reconhecido e afirmado pelas mais altas instituições e personalidades do país, incluindo o Presidente da República, o Presidente da Assembleia Nacional, o Primeiro Ministro, o Presidente do Tribunal Supremo e o Procurador Geral da República e vários Conselheiros reunidos em Conselho de Estado? Toda essa gente estaria errada? Estamos mais informados sobre a situação do país do que todas essas personalidades?

Levy Nazaré tem razão e concordo com ele. Claro que não estou de acordo com tudo o que ele diz e propõe, discordo mesmo dele em vários aspetos. Mas nem é preciso estarmos de acordo com tudo o que ele diz ou propõe. Pessoalmente não esperaria que ele apresentasse uma cartilha com todas as páginas do que temos que fazer de A a Z.

Ele faz um diagnóstico interessante da situação e propõe algumas soluções sendo a mais interessante a meu ver o fazermos uma “pausa para pensar a Nação” . Reconhece com humildade que cometeu erros e de forma astuta, cita o “seu velho amigo” que afinal é o Papa Francisco e pede perdão pelas suas falhas e omissões. Quem sou eu para recusar perdoar alguém que reconhece que errou? Quem somos nós para negar o perdão?

A aqueles que recusam o perdão apesar de se dizerem cristãos, lembro apenas a passagem bíblica no Monte das Oliveiras em que a Cristo foi trazida por escribas e fariseus a mulher apanhada em adultério, lembrando-lhe que pela lei ela deveria ser apedrejada. A resposta de Cristo foi: Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra contra ela… na sequência do que saíram todos um a um… Sabemos que no final Cristo, não vendo mais ninguém e ficando a sós com ela, perguntou-lhe onde estavam os seus acusadores… e disse-lhe: vai-te e não peques mais…

Ah! se todos os membros da nossa classe política fizessem o que fez o Deputado Levy Nazaré!…

Isso traz-me à mente a canção “Mon paysva mal” (O meu país vai mal) de um conhecido cantor da Costa do Marfim que vive exilado no Mali.

O meu país vai mal

“O país vai mal

Meu país vai mal

De mal a mal

Meu país vai mal

Antes não se falava em nortistas e sulistas

Mas hoje está tudo estragado

O exército está dividido

Os estudantes estão divididos

A sociedade está dividida

Mesmo as nossas mães no mercado estão divididas…”

Não lhe deram ouvidos… devem ter pensado: quem dá ouvidos a um “simples cantor”?

A consequência de não ouvir, não escutar e deixar apodrecer a situação foi uma guerra civil com o seu cortejo de milhares de mortes e … um país onde florescia uma dasmais prósperas economias da África subsaariana anda até hoje coxo com um nível elevadíssimo de instabilidade que origina mortes quase todos os dias.

É isso o que queremos para São Tomé e Príncipe? Não é mais fácil e mais racional fazermos as pazes entre nós?

Sim, foram cometidos erros e muitos deles graves, algumas muito graves mesmo, mas isso justifica mais e mais atentados contra a soberania deste povo?

O que ganhamos com a aplicação da lei de talião, do “olho por olho dente por dente”, senão mais divisão, mais ódio e um país adiado?

Um mecanismo do tipo CVR (Comissão da Verdade e Reconciliação) proposto à Africa do Sul por Nelson Mandela e que permitiu uma transição pacífica do regime do Apartheid para a Democracia naquele país não poderia ter lugar aqui em São Tomé e Príncipe. As contradições que nos separam são maiores do que as que separavam os negros da Africa do Sul ao Apartheid?

Deliberadamente não tentei analisar os detalhes da proposta do Levy Nazaré. Isso poderei fazer numa outra ocasião, se for o caso. O que pretendi foi apenas falar da legitimidade do seu posicionamento, da sua coragem ao trazer para o coração da democracia que é a casa parlamentar a sua opinião, de falar nesse púlpito de coisas que todos sabemos ser verdade, mas que, tal virgem púdica, pretendemos esconder de nós mesmos.

Temos que nos habituar a ouvir os outros, escutar e analisar e com atenção as ideias do outro.

É preciso coragem para fazer a paz pois muitas vezes fazer a guerra é mais fácil.

Que país queremos deixar aos nossos filhos, netos e bisnetos, este como está?

São Tomé, Janeiro de 2021.

Carlos Tiny