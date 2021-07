O Grito da (IN)dependência

12 de Julho de 2021, naturalmente, seria mais um dia de franca celebração para todos os São-tomenses, pois esta data constitui o marco dos 46 anos da independência e da histórica libertação de São Tomé e Príncipe do jugo colonial.

Mas será que realmente temos motivos para celebrar a independência e a liberdade do nosso povo, considerado, no seu todo?

Será que podemos propalar aos quatro ventos que somos todos livres e independentes, enquanto a esmagadora maioria das nossas gentes continua refém da extrema pobreza material e mental que contamina a nossa identidade e existência como povo verdadeiramente soberano, que outrora se propôs tornar-se “a nação mais ditosa da Terra”?

Como sentirmos bem-aventurados e prósperos, como pormos de lado o cepticismo, diante de tantas injustiças, perseguições, desvalorizações, crispações, violações, agressões e muitas outras complicações, num pedaço de terra tão pequeno, onde como já dizia, alguém que bem conheço, “um pedaço de pão chegaria naturalmente para todos”?

Doa a quem doer, e salvo pessoas, organizações e acções dos que lutaram e continuam a lutar por um São Tomé e Príncipe melhor, não posso esconder a minha profunda tristeza e inquietação diante do descalabro em que algumas elites e grupos bem identificados colocaram este país e suas gentes nestes 46 anos. E não me venham acusar de cepticismo, oportunismo, … «“porquê que só está a falar agora?» … de falta de patriotismo, de ser militante do partido A, B ou C, de ser da oposição, de ser apoiante desta ou daquela individualidade ou de qualquer outro «ismo», muitas vezes, inventados ou forjados para sacudir pressões, sempre e quando se coloca o dedo na ferida.

A minha tristeza e indignação é maior quando todos sabemos e conhecemos a raiz dos problemas que nos afligem, mas o cinismo, a demagogia, os interesses particulares, impedem-nos de actuare agir com coerência, justiça, rigor, disciplina e, sobretudo, com a boa fé e o verdadeiro amor para com as causas que nos unem a todos.

Como celebrar verdadeiramente uma independência que apenas implicou benefícios e oportunidades para algumas elites bem posicionadas?

Como celebrar de forma efusiva a independência nacional quando à maioria dos São-tomenses não lhes foi dada a oportunidade de se libertarem da extrema pobreza e das vulnerabilidades?

Como celebrar quando mulheres inocentes continuam a ser brutalmente vítimas da violência cega, machista de homens criminosos e ignorantes, diante da total inércia e impotência das autoridades competentes?

Como celebrar de forma abrangente quando as elites e grupos bem identificados impedem o progresso de cidadãos capazes e competentes, simplesmente por não se encaixarem nos seus ideais de perpetuação da corrupção, dos complôs e das injustiças?

Como celebrar de forma inclusiva uma independência que, em grande medida, apenas permitiu a proliferação da mediocridade e da apropriação abusiva e indevida do que é de todos, particularmente por uma elite que se sentindo “forros”, ou porque acidentalmente nasceram e estão aqui, insistentemente se posicionam como os únicos filhos genuínos de São Tomé e Príncipe?

Precisamos urgentemente de um São Tomé e Príncipe novo, uma nação nova para todos, onde não haja quaisquer fronteiras, complexos ou percepções elitistas, onde o forro o principiano, o angolar, o tonga, o gabão, o cabo-verdiano, o português, o angolano ou quaisquer outros descendentes, se sintam e sejam todos aceites como genuinamente filhos de São Tomé e Príncipe, pelo simples facto de amarem este país.

Precisamos urgentemente de uma nação nova, onde a corrupção, a pedofilia, a mediocridade, a politiquice, a violência contra as mulheres e crianças e todas outras formas de injustiças não tenham lugar…

Ainda está nas nossas mãos o sonho de uma nação nova e de um novo São Tomé e Príncipe para todos os São-tomenses e para todos os que verdadeiramente amam estas Ilhas.

Viva São Tomé e Príncipe

São Tomé 12 de Julho de 2021

Eurídice Semedo Medeiros