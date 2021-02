Apelo de uma mãe, diante dos impactos de um crime ambiental oficializado

Se o mundo todo parou por causa do vírus da Covid-19, se o mundo todo sensibilizou-se com o perigo desta doença, por favor escutem o apelo desta mãe, desta cidadã, que todos os dias assiste, em primeira pessoa, a partir das 18:00 até as 7:00 horas da manhã do dia seguinte, o sofrimento dos seus filhos e do seu povo que se asfixiam e morrem lentamente por causa da queima oficial e irresponsável, a céu aberto, de lixo na Lixeira da Penha.

Sim, morrer lentamente… muitos estão a contrair doenças crónicas, cancerígenas e a morrer sem um diagnóstico ou investigação específica das verdadeiras causas.

A problemática da queima indiscriminada e até criminosa de toneladas de lixos na Penha é sobejamente conhecida por todos, e ao longo dos anos tem vindo a agravar-se mais e mais, particularmente nas últimas semanas, com a ausência das chuvas, gerando um ambiente onde as pessoas nem sequer conseguem respirar, onde as casas são totalmente invadidas pela fumaça tóxica e incómoda durante toda a noite, que afecta, sem excepção, segundo a direcção do vento, por um lado, populações que vivem nas localidades da Penha, Boa Morte centro e baixo, Ponte Graça, Mato Quitxibá, Rua Padre Martinho Pinto da Rocha, Budo-budo, São João da Vargem, Oquê-del-Rei, Água Porca baixo, Fundação Popular e toda a Baía de Ana Chaves e arredores da Cidade de São Tomé, e durante o dia, por outro lado, os que vivem nas localidades da Penha, Palmar, Água Porca cima, Boa Morte cima, Correia, Bobo Forro, inclusive, com relatos de queixas, até arredores da Trindade, no interior da ilha.

Senhores governantes, meu povo, o coronavírus mata…sim, mata e temos todos que nos prevenir, mas a fumaça que resulta da queima imprudente e à céu aberto de toneladas de lixos tóxicos e de toda espécie, incluindo os da própria Covid-19, matam de forma ainda mais evidente e generalizada.

Tenho a consciência que somos um país com poucos recursos financeiros, mas as vezes me pergunto que país não consegue, em mais de 45 anos da sua história como nação independente, construir uma infra-estrutura que garanta a sustentabilidade na gestão dos seus próprios resíduos sólidos? A construção de um centro para incinerar e tratar adequadamente e sem riscos ambientais as toneladas de lixo que diariamente são transportadas para a zona da Penha, talvez possa parecer utopia para alguns, mas é preciso sabermos definir prioridades nos investimentos públicos que realmente interessam e tenham benefícios visíveis para toda a população. Quanto dinheiro gasto na aquisição de Renault’s Laguna, Toyotas prado, Mitsubishis Pajero e outros topos de gama, para beneficiar alguns governantes, o Estado não teria utilizado nestes 45 anos para a construção de um centro adequado para o tratamento de lixo?

Desenganem-se aqueles que pensam que o problema da Lixeira da Penha é apenas um problema de uma pequena comunidade. O ar que respiramos está presente em todos os lados, inclusive misturado com o aparente conforto proporcionado pelas viaturas topo de gama e pelas casas climatizadas que poucos de nós ostentamos nas Ilhas.

Mas também costuma-se dizer que o dinheiro não é tudo na vida e as acções e comportamentos positivos também podem fazer a diferença. Ainda que não possamos construir um centro para a incineração do lixo, porque não incentivar e insistir nas campanhas para a sua correcta separação?

Hão de me dizer que o problema é complexo, sobretudo, quando está em causa o comportamento das pessoas e a mudança de mentalidades. Mas também hão de concordar que alguma coisa deve ser feita, para que não sejamos todos vítimas, inocentes, culpados e cúmplices ao mesmo tempo, deste grande crime.

Povo de Penha, Palmar, Água Porca, Fundação Popular, Correia, Boa Morte, Oquê-del-Rei, Ponte Graça, Mulundo, Rua Padre Martinho Pinto da Rocha, Budo-budo, São João da Vargem e todas outras localidades directa ou indirectamente afectadas, juntos podemos dizer basta ao fumo de Penha. Queremos criar nossos filhos livres do fumo e das doenças respiratórias, não podemos comprometer a saúde e o futuro de um povo por um problema oficialmente causado pela acção ou inacção de pessoas e instituições públicas.

Por tudo isso, uma vez mais, imploro em nome e pelo povo de São Tomé e Príncipe ao Governo, à Autarquia de Água Grande, Parceiros de desenvolvimento e outras ONG’S para que utilizem os seus poderes, forças, prioridades, agendas, meios e acções para a resolução deste grave problema ambiental no nosso país, cujas consequências e impactos ao nível da saúde pública nem sequer conhecemos.

Aproveito para manifestar o meu agradecimento a todos os que têm levantado as suas vozes e palavras para alertar e sensibilizar sobre o problema da Lixeira da Penha e fazer um voto público para a união e concertação de todos os actores em busca de uma solução urgente para este grande descalabro ambiental e social, de modo que amanhã não seja tarde demais, particularmente para as crianças e pessoas inocentes que, hoje, pouco ou nada podem fazer.

Boa Morte, 13 de Fevereiro de 2021

Eurídice Semedo Medeiros