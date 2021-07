A caminho das eleições : Visão Actual e Desafios

1.VISÃO ACTUAL

Se as eleições em S.Tomé e Príncipe estivessem na bolsa, os correctores diziam “agitou” o mercado.

Esgotado que está a discussão sobre as competências e as funções do Presidente da República (eu próprio estive na Rádio Nacional a falar das competências do Presidente da República e já vi e li muitos textos sobre a matéria) importa agora reflectir sobre o ambiente político que está em volta destas eleições.

Qualquer candidato que for eleito terá que lidar com um ambiente político tenso e melindroso. Tenso, porque nesta fase de campanha temos estado a assistir situações de embate fortes no terreno sempre que apoiantes de duas candidaturas opostas se cruzam no terreno, naturalmente que estou a pronunciar sobre os candidatos mais mediáticos e com suporte partidário. Dá-se a transferência ou continuidade de rivalidade entre os militantes dos partidos políticos para os apoiantes dos candidatos.

E, por outro lado, melindroso devido a própria conjuntura social e económica do país e somando ao facto de voltarmos a ter eleições legislativas no próximo ano (2022). O novo Presidente da República terá que ser capaz de baixar a tensão política e social e por outro lado, “desminar” o terreno político.

Por isso, preocupa-me muito o ambiente político. É o ambiente político que determinará ou não a nossa entrada na rota de desenvolvimento. Qualquer sucesso passa por um ambiente de paz, honestidade, urbanidade e muito respeito pelos princípios e valores da boa convivência humana. E é, tudo quanto falta na nossa política e mesmo na sociedade de uma forma geral. Temos que reconhecer estes défices.

Podemos realizar mil (1000) eleições, não vamos dar passos, se o ambiente político não melhorar e, isto depende da vontade política de todos.

Li algures nas redes sociais, de que as eleições acabam por ser períodos de festas. Não há uma inverdade maior!

As eleições não são e nem devem ser vistas como festas, são simplesmente momentos decisivos da vida de uma nação, razão pelo qual devem ser momentos de reflexão. As eleições podem ser vistas como períodos de festas nas nações prósperas, mas não aceito que me digam que um país como nosso deve encarar eleições como festa. Que festa?

Os sucessivos governos fizeram uma ou outra coisa, ponto. Entretanto, temos que ser coerentes e assumir que de mil novecentos e setenta cinco (1975) até hoje, não demos passos significativos que permitissem o país de entrar na rota de desenvolvimento. Continuamos a falhar como nação.

Comemoramos no passado dia doze (12) de Julho mais um aniversário da Independência Nacional, temos que parar com comportamentos infantis e que não ajudam o país a desenvolver.

2.DESAFIOS

Um dos grandes desafios que quem for eleito Presidente da República terá pela frente consiste em desamarrar-se do partido que lhe apoiou e assumir como Chefe de Estado e como Presidente de todos. Isso relativamente a àqueles que contam com suporte partidário. E, os que não têm suporte partidário, o desafio será soltar-se de quem investiu na sua campanha. Missão difícil não é?

Qualquer Presidente da República que não desprender-se do partido ou de quem alimentou a sua candidatura terá resultado negativo no exercício das suas funções. O ambiente político instalado não permite ter um Chefe de Estado que preside de acordo com interesses de grupos. É preciso um Presidente da República nacionalista e com muito sentido de Estado.

Um outro desafio que o próximo Presidente da República terá pela frente e que todos os candidatos têm falado nas sucessivas entrevistas quer na TVS, Rádio Nacional e mesmo nas plataformas digitais, embora depois não esclarecem muito bem como farão, é relativo a política externa (área partilhada com o governo). Precisamos de fazer as pessoas conhecerem S. Tomé e Príncipe e abrir o país.

3.FIM

Vejo muita gente e sobretudo gente como eu (jovem) despreocupada com estas eleições, o que no meu ponto de vista é mau. Estamos perante um momento decisivo da vida da nossa nação e do nosso futuro.

Para finalizar peço aos apoiantes dos dezanove (19) candidatos que façam uma campanha com verdade, honestidade e urbanidade num clima de paz e de irmandade. Ao povo de S. Tomé e Príncipe, do qual eu me incluo, que façamos uma escolha a pensar no país.

Carlos Barros Tiny

Jurista