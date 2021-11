Arborização urbana em São Tomé e Príncipe

Acácia de São Tomé e Príncipe, é uma boa solução para a arborização urbana.

Estes dois exemplares encontram-se no terreno adjacente ao aeroporto de São Tomé, mas já existia noutras artérias da cidade capital.

A nossa flora é rica em plantas e arbustos que produzem flores de várias cores e tonalidades. Por isso é que, não se compreende por que razão, apostamos apenas em algumas delas e provavelmente as mais feias. Torna-se, pois, necessário aproveitar as imensas potencialidades que dispomos nesta área. Por outro lado, porque não também importar outras espécies de grande valor ornamental existentes noutras paragens que testadas possam adaptar-se ao nosso clima?

Nos outros tempos, a Câmara de São Tomé dispunha de um espaço, situado no local onde funciona hoje a central elétrica da EMAE, para experimentar plantas e flores, fazer viveiros e as reproduzir, de modo a ter plantas disponíveis a qualquer momento para renovar os jardins públicos.

Damos tão pouca importância a estas coisas importantes e boas que acabamos com o referido espaço sem, contudo, arranjar outro em substituição.

Entre todas essas plantas, realmente a acácia de ornamentação, é muito linda e é pena que não estamos a aproveitar-lha para embelezar as nossas cidades.

É bom referir que temos pelo menos mais uma espécie de acácia, que é uma arvore de grande porte, cuja madeira é muito apreciada na construção civil. Diz-se que há centenas e centenas de espécies de acácias espalhadas por diversas partes do mundo.

Já imaginaram a beleza que emprestaria, uma avenida com essas arvores, plantadas de um lado e do outro da via?

Nós que evocamos sempre a falta de dinheiro para justificar anão realização de obras, aí esta uma atividade que pode ser realizada sem grandes custos, porque dispomos de matéria prima em quantidade e qualidade.

Por isso é que advogo que nem sempre o problema é falta de dinheiro. As Câmaras Distritais precisam sim é de ter iniciativa, imaginação, bom gosto e consciência ambiental, numa altura em que esta questão esta na agenda da política internacional.

Fica a dica!

São Tomé, 22 de Novembro de 2021

Fernando Simão