O GOLPE: O Original e os Sucedâneos

Este golpe vem acontecendo ao longo de várias décadas. Como todo o golpe começou com um agente infiltrado sorrateiramente no seio da sociedade com uma enorme capacidade de navegar entre nós e fazer recrutamentos cirúrgicos e bem eficazes. Não é fácil identificar o agente nem o atrelar a uma instituição particular. Ele foi escolhendo os alvos consoante as circunstâncias do momento e alcançou um tal sucesso que a todo o momento pode despoletar o golpe fatal. Que ainda não o tenha desferido é uma incógnita. Como um bom estratega aguardatalvez o momento certo. Não se sabe bem quem é o mandante. Seguir a pista dos executores de cada golpe é tarefa quase impossível.

Eles vêm de quadrantes variados, não usam uma farda reconhecível, nem armas letais como método. Acontece havervitimas mortais nalguns golpes, mas é um pormenor que fica logo abafado pela multiplicação das narrativas, pela proliferação dos culpados, por uma análise lógica que acaba no labirinto dos absurdos construídos. Em todo o caso o que conta são os resultados. E os resultados são a continuação dos golpes.

Por isso talvez tenhamos de adoptar uma abordagem histórica, isto é, começar do princípio, isto é, tentar perceber a causa das causas que criaram este mandante silencioso, insidioso e incógnito que age com tanta impunidade durante tanto tempo com efeitos tão devastadores.

As teses são múltiplas mas tendo a estar próximo daqueles que apontam a ilusão como factor explicativo. Dizem eles que a “unidade das forças patrióticas, anti-coloniais e anti-imperialistas”, foi uma ilusão. Nem todos eram anti-colonialistas, muito menos anti-imperialistas, havendo sim alguns patriotas. Não se uniram. Misturaram-se para vender uma ilusão.

Foi um golpe bem-sucedido. Seguiram-se outras ilusões e outros golpes.Uma grande parte do povo se mobilizou para a conquista da independência e instalou-se a ilusão que sepultado o colonialismo,a soberania, passaporte mágico, abre-latas do futuro, nos iria permitir com autonomia plena e total decidir o nosso futuro. Com o voluntarismo que conhecemos acreditamos que uma nova era de progresso e bem-estar iriam brotar das cinzas. Das cinzas iria renascer o homem novo, este ser exemplar, solidário e comprometido com o trabalho, a unidade e a dignidade. Fica evidente hoje que aquele plano, aquela ilusão, não foi bem sonhado.

Passou pouco tempo e já das cinzas ressurgiu o homem velho triunfante e nem o anúncio de revoluções libertadoras ou da democracia redentora foi capaz de sustentar a ilusão. O mandante sabia o que fazia, com cada ilusão colapsada, nascia uma nova uma ilusão. A última parece ser do D. Sebastião tropicalizado, desterrado para estas ilhas outra vez perdidas no oceano para resgatar todos os sonhos…ourefrescar pesadelos não completamente esquecidos. Também vai durar pouco. Tanto é assim, que novas ilusões estão na forja, laboriosamente tecidas.

Podemos concluir que sobre a causa das causas está tudo dito: a ilusão. Mas se é relativamente fácil aceitar a causa das causas ainda não identificamos o mandante, aquele que recruta o agente que se infiltra no nosso seio e executa os golpes. Não invoquemos Deus. Ele em todos os credos é um ser que cria o bem, que semeia a fraternidade. Outra possibilidade é ser um de nós. Mas muitos de nós que hoje nos reconhecemos nesta terra, nem sequer tínhamos nascido no momento das primeiras ilusões. Poderíamos culpar então os autores da primeira ilusão.

Pode ser aceitável, mas muitos já partiram do planeta e os que ficaram só têm sonhos desfalecidos, quando muito têm pesadelos, não podem ser os criadores das ilusões recentes e das que estão em laboração. Em que ficamos então?

Na natureza nada acontece por acaso. Todo o efeito tem uma causa, toda a causa tem um efeito. Se há golpes há mandantes e executores. Onde procura-los? Onde estão? Como é possível que ajam no nosso seio durante tantos anos, com tanta impunidade, apesar da nossa anunciada vigilância, das nossas forças da ordem, daqueles que são pagos ou se oferecem para denunciar o “inimigo” mesmo que seja um familiar próximo? Como é possível?

A resposta, é simples. Andamos a procura de maneira errada nos sítios errados. Procuramos o mandante fora, quando o mandante está dentro. De nós. De muitos de nós. Não posso generalizar porque generalizar pode desresponsabilizar, é típico da classe política.

Ao longo dos anos responsabilizou-se o colonialismo, o partido único, os partidos e seus líderes, a conjuntura internacional, etc,. Não trabalhamos de maneira séria o suficiente, não valorizamos as nossas capacidades de maneira realista, queremos o queobjectivamente não podemos ter, fingimos ser o que não somos, simulamos ter o que não temos, não somos honestos com nós próprios, mentimos compulsivamente, somos falsos e hipócritas.

A solução dos nossos problemas foi sendo delegada aos outros, sobretudo aos governos, que depois delegam a solução para os parceiros,aos amigosdisponíveis (sócios nem sempre clandestinos, empresas fictícias ou ficcionadas, etc.); a corrente de irresponsabilidade transmite-se de maneira ininterrupta e nós continuamos a criar ilusões e a organizar golpes contra as ilusões que criamos, cada um ao seu nível, cada um com os poderes que mobiliza e quando algo falha, é a regra, procuramos o responsável por tudo como quem procura uma agulha num palheiro.

Afirmamos amar a liberdade e alimentamos voluntariamente a servidão. Preferimos servir tiranos que nos utilizam para impor a sua tirania. Muitos sacrificam a sua liberdade para fazer parte da tirania porque assim podem tiranizar outros que estão mais abaixo. Poderíamos recusar apoiar os tiranos e ser livres, mas fomo-nos habituando a servir voluntariamente de maneira a evitar assumir responsabilidades. Existe uma linha estreita entre o hábito de ser escravizado, a cobardia e a aceitação fatalista do que existe. Liberdade exige responsabilidade e responsabilidade é uma chatice muito grande.

Assim nunca encontramos os mandante dos golpes, nem os executores, porque somos nós(uma maioria significativa) o mandante e o executor. Eles, os mandantes, estão dentro de nós. Eles, na maioria dos casos, somos nós. É claro que existem excepções. Pois é. Uma minoria que luta até agora ingloriamente, inconsequente porque se refugia orgulhosamente na sua “pureza” e evita a “contaminação”. Também dá jeito.

Desculpem a imodéstia, a falta de criatividade. Ainda não sou o poeta que aspiro a ser. Eu já tinha pressentido a resposta num poemaescrito e partilhado há uns bons anos.

SÓ NÓS

Nebulosos eram ainda

Os horizontes,

Fetos disformes

os sonhos acalentados

Quando caíram as muralhas

Cativadoras do nosso querer.

Ficamos só nós

E páginas por escrever.

Prematuras eram ainda

As vitórias anunciadas

Batalhas incertas os trilhos eleitos

Quando desembarcamos no futuro

Guardião das nossas promessas

Ficamos só nós

E a terra desejada.

Titubeante era ainda

O ritmo do nosso andar

Semente apenas

a promessa plantada

Quando inebriados

Colhemos frutos fora da estação e

Lançamos redes sobre peixinhos em gestação.

Ficamos só nós

E a nossa incontida gula.

As chuvas não caíram!

O solo sagrado sucumbiu à profanação

A lula foi levada por correntes impetuosas

O tluquisumdéçu deixou de anunciar

novos dias

Sonhos colectivos tiveram enterros sumários.

Ficamos só nós.

E Agora

Espinhos povoam o jardim do nosso abandono

O preçário tomou o leme de nossas vidas.

A vontade afogou-se no desânimo

O futuro emigrou.

Ficamos só nós.

E um inimigo com os nossos rostos.

Rafael Branco

Nota final: Este texto não é um apelo à resignação. É uma chamada às armas…

da razão responsável.