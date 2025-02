“Agora posso respirar mais livremente”. Será assim mesmo?

A frase que mais ouço actualmente é: “agora posso respirar livremente”. Eu entendo o que as

pessoas querem dizer nas actuais circunstâncias que vivemos no nosso país, mas fico

preocupado, muito preocupado. È que respirar é um acto natural, biológico; respirar, é

condição essencial para estar vivo. Se as pessoas podem respirar livremente agora quer dizer

que antes não respiravam livremente, isto é, reprimiam a sua respiração. A pergunta e a

resposta parecem evidentes, mas não são. Quem impedia a respiração livre? O autocrata agora ausente? Como conseguia ele fazer isso? Um segurança atrás de cada um? Mesmo que tal fosse possível, respirar é um acto individual, natural. Só pode ser impedido pela força, que foi usada infelizmente em 25 de Novembro.



Repito, entendo perfeitamente a afirmação, mas fico preocupado. Se uma parte das pessoas

não respirava livremente a culpa era somente sua. Fizeram a opção de não respirar livremente,

submeteram-se consciente ou inconscientemente e privaram-se dessa faculdade vital:

respirar, exercer o seu direito de ser livre.

Eu sei, havia o medo, o receio … e a covardia. Respirar é uma liberdade vital. Exige

conhecimento de si e prudência. Devemos evitar respirar num ambiente tóxico. O que

fazemos? Saímos do ambiente tóxico. Combatemos a toxidade. Ou fugimos. Ou nos

acomodamos a viver assim, morrendo lentamente.



É este espírito de acomodação, é esta predisposição à sujeição pessoal, é este aceitar

passivamente as circunstâncias que nos rodeiam que me preocupa. É certo que as acções do Presidente da República nos livraram do autoritarismo que nos abafava. Mas afastar um actor autoritário, não acaba com o autoritarismo.



O autoritarismo está profundamente enraizado na nossa sociedade. Quinhentos anos de

colonialismo, 15 anos de partido único, oito anos em pleno regime democrático. Não admira pois que o autoritarismo continue a existir em diversos sectores da nossa sociedade. Observemos com atenção. Existe autoritarismo em alguns dos partidos políticos da

nossa praça. Respira-se livremente? Temos a liberdade de respirar, isto é assumir nossas ideias

e posições mesmo que isso nos coloque em situações difíceis?



Olhemos para as organizações da sociedade civil. Respira-se livremente?

Exigimos que os partidos políticos realizem Congressos electivos regularmente e que prestem

contas, que mudem as suas lideranças, dando lugar a novos protagonistas. Há mudanças de

liderança nos sindicatos e ongs? Há prestação de contas? Nas organizações estatais as pessoas respiram livremente? Não existe autoritarismo nestas organizações? Não é o chefe que pode e manda e tem sempre razão? Não falo de organizações militares e de segurança, nem quero por em causa a disciplina que é essencial em qualquer organização. Mas existe cultura democrática nas nossas organizações, públicas ou privadas?

O meu ponto é este. Ainda não temos uma cultura verdadeiramente democrática na nossa

sociedade. Eleições regulares não são garantia de democracia e de liberdade.

O fraco envolvimento das pessoas conduz a falta de iniciativas e a desconfiança nas instituições. Na realidade as pessoas não se vêem como agentes de mudança e desistem de fazer a diferença. Desistem de respirar. Além disso a desconfiança entre as pessoas aumenta, sobretudo entre aqueles que não são próximos dando lugar a diminuição da interacção social, que inviabiliza uma colaboração essencial para a transformação de qualquer sociedade.



Democracia pressupõe liberdade para pensar e agir com responsabilidade. Exige também

respeito por ideias contraditórias e uma atitude de tolerância e de diálogo construtivo.

Nós estamos sempre na expectativa que alguém nos venha libertar, nos deixe respirar

livremente. A nossa atitude é no geral passiva, nalguns casos parece que precisamos ser

domesticados.



Quando manifestamos alguma liberdade de pensamento é em círculos fechados, protegidos.

Não ousamos procurar um outro com quem compartilhar nossas ideias e projectos. Queremos

ficar confortáveis no nosso grupo. Abrir-se para outros é perigoso, eles podem não concordar

com tudo o que dizemos, tira-nos do conforto e a segurança de ter sempre razão. Não criamos

convergências só porque existem uns detalhes que nos separam.



É isto que me preocupa. Depois do afastamento do actor autoritário, agora mais uma vez

ausente que a todos ameaçava, voltamos ao normal. Os partidos continuam a falar apenas

com os apoiantes que são fiéis a liderança do momento, as organizações da sociedade civil

continuam na mesma lógica de sempre, mesmo agora que podem “respirar livremente”. A

maioria dos chefes continua a mandar enquanto pode. Pouco contestam ordens absurdas,

ninguém quer se abrir a sociedade, apresentar novas ideias e projectos. Todos têm medo de

ser castigados, contestados ou simplesmente criticados.

Haverá excepções, reconheço. Mas elas não têm dimensão nem profundidade suficiente para

mudar a regra. É minha convicção que enquanto existir esta tendência para a servidão voluntaria, para a obediência cega e acrítica, para a renúncia de assumir posições não conformes, haverá sempre real possibilidade do regresso do autoritarismo. Talvez com um novo sujeito, que tenha aprendido a respeitar mais o seu povo e com um pouco mais de humildade, mas autoritário de todo o modo.



Para acabar com o autoritarismo, temos de combater todos os autoritarismos. O combate ao

autoritarismo começa com as atitudes e comportamentos de cada um. A mudança que

queremos para a nossa sociedade tem de começar em nós, no nosso pensar e agir perante as

circunstâncias que nos rodeiam, talvez impulsionados por líderes que inspirem confiança,

empatia e capacidade de inovar.

De outro modo o autoritarismo pode ser destino que nos espera.

Se não começarmos a pensar e agir de modo diferente.

Rafael Branco