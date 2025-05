Flá Vón Vón – O país em voz alta

FLÁ VÓN VÓN

Edição de 25/05/2025

Jubilação de Silva Cravid – fim de ciclo com peso simbólico

Silva Cravid deixou a presidência do Supremo Tribunal de Justiça por jubilação voluntária. Um gesto que deve ser reconhecido, mas que também convida à análise crítica do seu percurso. Para muitos, Cravid simbolizou tanta estabilidade como a opacidade que marcou anos de desconfiança na Justiça.

Agora, a escolha do novo presidente pode ser mais do que substituições: pode ser o início de um novo tempo. Que se abra espaço à competência, à integridade e à coragem de romper com modelos falhados. A justiça não se reforma por simpatia — reforma-se por exigência.

Suspensão de Genivaldo Nascimento – e silêncio institucional

O jornalista Genivaldo Nascimento foi suspenso das suas funções na TVS por ter participado, como cidadão, numa manifestação. A suspensão levanta questões constitucionais e éticas: pode-se penalizar alguém por exercer um direito fundamental fora do horário laboral?

O mais grave, porém, é o silêncio do Ministro da Comunicação Social. Um caso desta natureza comunicado esclarecimento imediato e firmeza institucional — não omissão.

Deputados ajustam estatutos – e desapertam o cinto só para si

A Assembleia Nacional aprovou a quinta alteração dos seus estatutos, garantindo mais benefícios aos seus membros: autorizados de impostos na importação de viaturas, passaportes vitais para familiares e outros privilégios.

Tudo isso num país em crise econômica e com serviços públicos em colapso. O Parlamento, que devia exigir contas ao Executivo, parece agora mais interessado em copiar os seus vícios. A política como autoproteção continua.

Sala para escuta de vítimas – importante, mas ainda insuficiente

Foi inaugurada uma sala de audição para vítimas de violência sexual. É um passo — importante e simbólico. Mas não pode ser tudo.

Sem uma resposta estruturada, com educação preventiva, protocolos funcionais, redes comunitárias e justiça célere, continuaremos a fingir que nos importamos — quando, na verdade, evitamos ir ao fundo da questão.

Fórum sobre biodiversidade – e a realidade a arder

Não pude estar presente no Fórum sobre Biodiversidade — não sabia, simplesmente. Em plena era digital, continuamos a viver sob uma lógica primitiva de comunicação institucional, onde só participa quem está “dentro do circuito”.

Mas o problema é maior. As colinas de Monte Café estão a ficar carecas. Os rios estão secos. O país que se orgulha do rótulo de “biosfera” está, na prática, a destruir-se. precisamos de políticas reais — não apenas painéis de conferência.

Família em debate – e as expostas com coragem

Assisti a uma mesa redonda sobre a família na Igreja da Trindade. Ouvimos mães e pais falarem com verdade: sobre abandono, emigração juvenil, triangulações afetivas, violência doméstica.

As perguntas que surgiram foram desconcertantes: “Ter duas mulheres significa ter duas famílias?” — e ninguém soube responder. O que ficou claro é que as feridas da família santomense estão abertas. E o Estado parece ausente da urgência de como tratar.

Procultura – quando portas se fecham e as perguntas ficam sem resposta

Fui co-beneficiário do Procultura como produtor do documentário Vozes d’Obô . Mas também fui autor de uma crítica pública ao programa, levantando dúvidas sobre os critérios, a transparência e os resultados. Nunca recebi resposta. Nem formal, nem informal.

Mais recentemente, soube do encerramento da fase atual do programa — e, ao tentar participar, fui dissuadido: era à porta fechada. Fica a sensação de que os recursos circulam, mas o debate não. E que o Procultura sirva mais para cumprir os relatórios do que para servir aos criadores locais.

Pós-nota – Dia de África

Ontem, 25 de Maio, assinalou-se mais um Dia de África .

Dados simbólicos, tantas vezes celebrados com discursos… e esquecidos nas decisões.

Este continente, que tem sido fonte, fardo, promessa e cicatriza, continua a ser — acima de tudo — o espaço onde se joga o nosso futuro comum .

África não precisa apenas de homenagens — precisa de respeito, justiça histórica, liberdade real e uma nova geração de líderes e cidadãos que recusam a miséria como destino.

São Tomé e Príncipe faz parte dessa história — e dessa esperança.

Que o Dia de África nos regista que a dignidade não é um prémio: é um ponto de partida .

