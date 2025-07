A importância do treinamento em análise da linguagem corporal para os profissionais da educação

Por Uemerson Florencio

Em qualquer nível de interação nas relações interpessoais é certa a influência da linguagem corporal, nela podemos identificar três aspectos fundamentais com impactos diretos na imagem e reputação. É o tripé: Comunicação transmitida, percebida e desejada. Será que na sua linguagem corporal durante uma abordagem você transmite o que deseja? Será que o seu desejo é percebido em sua linguagem corporal?

Todos que trabalham nas instalações escolares são profissionais da educação, sejam elas públicas ou privadas. Dessa forma, sendo os professores vamos refletir: Será que a sua comunicação, a partir da linguagem corporal, alcança os seus alunos de forma eficaz?

Sem querer ensinar o professor a fazer seu trabalho, venho aqui expor reflexões sobre aspectos da linguagem não verbal. Aspectos estes que tem impacto direto na construção da imagem e reputação entre os colegas, alunos, gestão e pais. Quem não ouviu a expressão: Uma atitude vale muito mais que mil palavras? A primeira impressão é a que fica!

Caros professores, qual é a imagem que vocês têm de si mesmos? Você faz ideia da imagem que os alunos tem de vocês? E a imagem que os seus colegas e a gestão tem de vocês? Da mesma forma, posso perguntar: Qual será a sua reputação no ambiente de trabalho?

Sabia que a sua voz pode gerar ou ativar memórias traumáticas em seus alunos? A partir de uma voz muitas lembranças podem ser recordadas. Hoje, é notado que muitos alunos vêm de ambientes familiares bem complexos, alguns fruto de relações tóxicas ou abusivas de fato.

Atualmente cresceu o número de matérias sobre violência entre os alunos, mas acentuou consideravelmente outra estatística – a violência contra os professores dentro das escolas. Quantos alunos estão visivelmente com a saúde emocional abalada, com forte limiar da frustração ativado e ansiosos na sala de sala?

É visível o alto nível de desobediência e indisciplina entre os alunos. Pais protetores de filhos indisciplinados, anjos em casa, mas que são trevas na escola. Se a coordenação notificar a família, podem até ser agredidos porque muitos pais não aceitam. Como gerenciar uma linguagem corporal nestes cenários de instabilidades e conflitos?

A maioria dos alunos levam para o ambiente escolar todas as suas vivências e testemunhos das suas relações familiares e meio social em geral. Os profissionais que não forem treinados na prática para a compreensão da linguagem corporal e suas variáveis para o ambiente escolar, enfrentarão muito mais barreiras. Afinal, elas se erguerão contra eles mesmos a partir de alunos mais resistentes ao acolhimento do conteúdo escolar. Outra consequência serão as sérias dificuldades para a construção de vínculos de afeto diante de tais alunos. É um cenário simples? Certamente que não, investir num treinamento é urgente!

– Sabia que é possível identificar gestos involuntários que criam barreiras entre os professores e alunos?

– Sabia que uma voz projetada com tonalidade de rigidez ou estridência pode transmitir uma abordagem grosseira?

Eles podem ser facilmente identificados em membros inferiores e superiores do corpo. Poderá ser notadamente exposto nas suas micro expressões faciais, movimentos de marcha involuntária, entre outros diversos mecanismos da análise da linguagem corporal.

Todas as creches, escolas, universidades e secretarias municipais deveriam investir consideravelmente neste tema, afinal, a saúde emocional dos professores e a imagem do ambiente escolar agradecem! Como você hoje descreve a sua experiência no ambiente escolar? Será que não daria para escrever diversos livros? Os professores cuidam de muitos alunos, mas quem cuida deles?

Vamos criar esforços e levar este tema para os diversos gestores escolares e secretários municipais. Será uma honra, não só falar, mas dar exemplos, há muitos professores que foram e estão sendo vítimas na sala de aula neste momento e o que a gestão está fazendo?

* Uemerson Florêncio – Escritor. Treinador, palestrante e correspondente internacional onde expõe sobre a análise da linguagem corporal, gestão da imagem, reputação e crises.