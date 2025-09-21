Geradores pagos com passaportes ?

ONTEM foi inaugurado no Dubai, o escritório para venda da nossa cidadania – o balcão de venda de passaporte de STP. O PM e o Governo somam e seguem sacudindo a contestação como quem afugenta uma mosca.

HOJE, chegaram novos geradores vindos da “Nigéria?” anunciados como a solução de magia e de grande astúcia, para resolver definitivamente os problemas de energia.

Um dos defensores da venda dos passaportes, no programa Tenho a Palavra da RTP África da semana passada, fez com bastante entusiasmo, a ligação que o Governo esconde: o mesmo operador a quem foi entregue sem concurso a gestão dos passaportes “surge” também como “investidor” que resolve todos os males do país.

Não é a primeira vez. Já vimos este teatro com alguns dos mesmos actores: cortejos em directo, fanfarras para entreter, promessas de luz e de muito progresso das cervejas sempre geladas.

Passados meses, anos e décadas, a única certeza é esta: negócios opacos, negociatas eleitorais e a factura final para o povo e gerações futuras pagarem.

Geradores dão luz — mas não apagam a escuridão do secretismo dos interesses pessoais e grupinhos restritos de pessoas do Poder.

O Flá Vón Vón seguirá a escrutinando, analisando, discutindo e partilhando reflexões sobre estes esquemas a que se dá o nome de soluções milagrosas.

O país precisa de energia, mas não pode vender a sua soberania em troca de engodos.

Fla Von Von