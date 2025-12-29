O Impacto da Diplomacia de Defesa na Prevenção e Repressão da Pirataria Marítima no Golfo da Guiné

Introdução

Desde a sua origem, a diplomacia sempre esteve acompanhada pelo poder militar. Ou seja, por detrás da diplomacia, (soft power )xiste sempre a possibilidade de recorrer à ameaça ou ao uso da força (hard power). Não é por acaso que os países reconhecidos por possuírem uma diplomacia eficaz e persuasiva são, ao mesmo tempo, aqueles que detêm grande poderio militar.

Este artigo propõe uma definição abrangente do conceito de diplomacia de defesa, destacando as suas funções centrais e os seus princípios de implementação, com o objetivo de analisar a sua teoria e prática, bem como o impacto que pode exercer na prevenção e repressão da pirataria marítima no Golfo da Guiné.

Tal como ocorre com outros tipos de diplomacia, a evolução da diplomacia de defesa está intimamente ligada às transformações do sistema internacional. Durante a Guerra Fria, a sua atuação era predominantemente orientada por alianças militares e rivalidades geopolíticas. Com o fim desse período, o conceito ampliou-se, adquirindo uma dimensão mais cooperativa, marcada pela implementação de práticas voltadas à cooperação militar (como treinamentos conjuntos, formação e capacitação de pessoal), operações de manutenção da paz, fortalecimento institucional e medidas de confiança mútua.

Atualmente, diante do surgimento de ameaças transnacionais, como terrorismo, pirataria, tráfico ilícito e outros crimes marítimos, a diplomacia de defesa tornou-se um elemento imprescindível da segurança internacional. Nesse contexto, a cooperação militar é percebida não apenas como um reforço da capacidade de defesa, mas também como um instrumento diplomático de prevenção e de governança regional, contribuindo para a estabilidade e a segurança no Golfo da Guiné.

Diplomacia de Defesa

Cottey e Forster (2004) definem a diplomacia de defesa como o uso de recursos e de relacionamentos militares para alcançar objetivos de política externa e de segurança sem recorrer à força, distinguindo-a das operações militares e caracterizando-a como um instrumento não coercitivo que complementa a diplomacia tradicional. Kerr (2010) reforça essa visão ao situá-la no âmbito da security cooperation, entendida como um mecanismo de gestão das relações internacionais por meios militares não violentos.

Num plano conceitual mais amplo, diplomacia, cooperação militar e segurança internacional constituem dimensões interdependentes na promoção da estabilidade global (Buzan, 1991; Delpech, 2004; Booth & Dunne, 2016). A diplomacia cria canais de diálogo e confiança; a cooperação militar fortalece capacidades e a dissuasão; e a segurança internacional emerge como o objetivo final que orienta as políticas externas e as estratégias de defesa.

As principais atividades associadas à diplomacia de defesa incluem a participação em operações de paz, visitas oficiais e intercâmbios militares, acordos de cooperação, exercícios combinados, capacitação de militares estrangeiros, diálogos estratégicos, atuação de adidos de defesa e cooperação técnico-militar.

Em síntese, a diplomacia de defesa configura-se como um instrumento de política externa que utiliza capacidades militares para fins pacíficos — especialmente a prevenção de conflitos e a promoção da estabilidade regional. Atua como uma ponte entre as esferas civil e militar da ação internacional, ampliando a presença e a influência externa dos Estados por meios não coercitivos e contribuindo para a consolidação de um ambiente internacional mais estável e cooperativo.

Pirataria Marítima no Golfo da Guiné

Apesar da sua origem histórica, a pirataria marítima continua a ser uma preocupação central para o comércio internacional e para a segurança marítima contemporânea. Segundo a literatura especializada, a pirataria marítima é uma das mais antigas violações da ordem internacional, cuja repressão sempre esteve associada à proteção das rotas de navegação. Na atualidade, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM/UNCLOS, 1982) consolida-se como o principal marco jurídico internacional, ao definir juridicamente a pirataria a partir de critérios específicos (finalidade privada, exigência de duas embarcações e ocorrência em alto-mar) que a distinguem de outros ilícitos marítimos e fundamentam a sua caracterização como crime de jurisdição universal. Tal enquadramento permite que qualquer Estado atue na repressão do delito, evidenciando a pirataria como uma ameaça coletiva à comunidade internacional, enquanto atos semelhantes praticados em águas territoriais permanecem sob jurisdição exclusiva do Estado costeiro.

A análise da pirataria marítima e dos crimes conexos evidencia a importância do direito internacional do mar como instrumento de estabilização da ordem marítima global. A CNUDM fornece uma base jurídica sólida, mas a efetividade das suas normas depende da harmonização legislativa, do fortalecimento institucional dos Estados e da cooperação internacional contínua. A literatura revisada converge na avaliação de que a repressão à pirataria e a outros ilícitos marítimos devem ser compreendidos como um esforço coletivo, essencial para a segurança, a economia e a proteção ambiental no sistema internacional contemporâneo.

Especificando a análise para a região do Golfo da Guiné, importa sublinhar que esta ocupa uma posição estratégica nas dinâmicas internacionais contemporâneas, em razão da sua relevância energética, comercial e securitária. A região concentra importantes reservas de petróleo e gás e abriga rotas marítimas fundamentais para o comércio global, o que atrai o interesse de potências extrarregionais.

Contudo, fragilidades institucionais, défices de governança marítima e vulnerabilidades socioeconómicas criam um ambiente propício à pirataria e a outras atividades ilícitas. Diferentemente de outros contextos, a pirataria no Golfo da Guiné ocorre maioritariamente em águas territoriais e envolve redes criminosas sofisticadas.

Dessa forma, conclui-se que a pirataria marítima resulta de uma interação complexa entre fragilidades institucionais, vulnerabilidades socioeconómicas e a atuação de redes criminosas organizadas. Ao contrário de outros contextos, como o Golfo de Áden, este fenómeno ocorre predominantemente em águas territoriais, explorando lacunas de governança estatal (Bueger, 2015). A pobreza, o desemprego e a degradação ambiental em comunidades costeiras favorecem o recrutamento para atividades ilícitas, conforme argumenta Felbab-Brown (2017). Como resultado, os impactos da pirataria são multidimensionais: elevam os custos logísticos e de seguros, afetam os investimentos estrangeiros, comprometem a soberania dos Estados costeiros e aprofundam as desigualdades sociais locais.

Para o seu combate, torna-se necessária uma abordagem multidimensional que articule o fortalecimento institucional, a cooperação regional, o desenvolvimento económico inclusivo e o combate à corrupção, de modo a enfrentar de forma sustentável os desafios da segurança marítima na região.

Nesse sentido, a literatura converge no entendimento de que soluções exclusivamente militares são insuficientes. A mitigação do problema exige abordagens integradas, que combinem fortalecimento institucional, desenvolvimento económico inclusivo, combate à corrupção e cooperação regional e internacional eficaz.

Segurança Marítima no Golfo da Guiné: Iniciativas de Cooperação, Resultados e Desafios

A problemática da pirataria no Golfo da Guiné tem impulsionado a necessidade de uma estratégia de cooperação regional, apoiada por diversos atores internacionais, com ferramentas destinadas a fortalecer as capacidades operacionais e administrativas dos Estados envolvidos.

No plano regional, os Estados costeiros do Golfo da Guiné, no âmbito da CEDEAO e da CEEAC, assumem um papel central na produção da segurança marítima, tendo como principal referência institucional o Código de Conduta de Yaoundé e a respetiva Arquitetura de Yaoundé. Este arranjo, adotado em 2013, criou mecanismos de coordenação e de partilha de informação entre os Estados, contribuindo para respostas conjuntas à pirataria e a outros crimes marítimos, representando um avanço relevante na resposta regional à situação. Contudo, a sua implementação enfrenta desafios persistentes relacionados com soberania, financiamento, harmonização legislativa e desigualdade de capacidades entre os Estados.

Alem de planos regional acima mencionados, temos também a Comissão do Golfo da Guiné (CGG), uma organização intergovernamental que foi criada com o obejtivo de reforçar a segurança marítima, com foco no combate à pirataria, ao roubo armado no mar, ao tráfico ilícito e a outros crimes transnacionais, promover a cooperação política e diplomática entre os Estados-membros, garantir a exploração sustentável dos recursos naturais, especialmente petróleo, gás e pesca e contribuir para a paz e estabilidade regionais, prevenindo conflitos e incentivando mecanismos de confiança mútua.

Fazem parte da CGG países costeiros e insulares do Golfo da Guiné, como Angola, Nigéria, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Congo, República Democrática do Congo, entre outros da Africa Central.

Essa Comissão desempenha um papel central na coordenação de políticas de segurança marítima e na articulação com parceiros internacionais (ONU, União Africana, CEDEAO, CEEAC e União Europeia), sendo um instrumento-chave de diplomacia de defesa para enfrentar ameaças comuns e garantir a segurança das rotas comerciais internacionais.

Paralelamente, atores extrarregionais como a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil têm desempenhado um papel significativo no apoio à segurança marítima do Golfo da Guiné, motivados pela importância geopolítica e económica da região. A cooperação tem-se materializado sobretudo por meio de programas de formação e capacitação militar, exercícios conjuntos e operações multinacionais, abrangendo patrulhamento, inspeção, busca e salvamento, gestão de crises e interoperabilidade entre marinhas e guardas costeiras.

Iniciativas como o exercício Obangame Express fortaleceram o patrulhamento marítimo, a interoperabilidade entre marinhas e guardas costeiras, a gestão de crises e a partilha de informação. Esses esforços contribuíram para aumentar a dissuasão, a confiança mútua e a eficácia operacional, refletindo-se na redução dos incidentes de pirataria ao longo da última década.

Apesar dos progressos observados, persistem limitações estruturais que comprometem a sustentabilidade dos resultados alcançados. Fatores como a fragilidade institucional, a dependência de apoio externo, as lacunas de governança e as condições socioeconómicas adversas continuam a alimentar a criminalidade marítima. Assim, embora a cooperação militar bilateral e multilateral seja um instrumento essencial e tenha produzido efeitos positivos, a sua eficácia a longo prazo depende da integração com políticas mais amplas de governança marítima, fortalecimento do Estado de Direito e desenvolvimento socioeconómico, numa abordagem multidimensional da segurança no Golfo da Guiné.

Conclusão e Recomendações

A pirataria marítima no Golfo da Guiné constitui um dos principais desafios à segurança regional e às rotas comerciais internacionais, com impactos diretos na economia, na governança e na estabilidade política. Nesse contexto, a diplomacia de defesa emerge como um instrumento estratégico para articular esforços políticos e militares, promovendo a cooperação regional e internacional na prevenção e repressão das atividades ilícitas no domínio marítimo.

A análise desenvolvida permite concluir que a diplomacia de defesa tem desempenhado um papel decisivo na prevenção e repressão da pirataria marítima no Golfo da Guiné, sobretudo ao promover a coordenação entre os Estados costeiros, a integração entre as dimensões políticas e militares e o fortalecimento dos mecanismos regionais de segurança. A implementação da Arquitetura de Yaoundé, associada à cooperação militar com atores extrarregionais (materializada em exercícios conjuntos, capacitação das forças navais e partilha de informações) tem contribuído para uma redução expressiva dos incidentes marítimos nos últimos anos, evidenciando o efeito dissuasório da ação coletiva e o aumento da presença estatal nas águas territoriais.

Importa salientar que a importância da diplomacia de defesa reside não apenas na sua capacidade operacional, mas também no seu valor estratégico enquanto instrumento de construção de confiança, harmonização de interesses e consolidação da governança marítima regional. Ao cumprir o seu papel de facilitadora do diálogo político, da cooperação técnica e do apoio à profissionalização das forças de segurança, a diplomacia de defesa fortalece a resiliência institucional dos Estados do Golfo da Guiné e amplia a eficácia das respostas à criminalidade marítima, mesmo diante de assimetrias de capacidades e limitações estruturais.

Com base no exposto, recomenda-se o aprofundamento da cooperação regional por meio da harmonização dos quadros legais e judiciais, visando facilitar a persecução penal de crimes marítimos e reduzir zonas de impunidade. Do mesmo modo, é essencial consolidar e financiar de forma sustentável os centros regionais de coordenação e vigilância marítima, melhorar a interoperabilidade entre as marinhas e fortalecer os mecanismos de partilha de inteligência em tempo real. Por fim, para garantir uma segurança marítima duradoura, a diplomacia de defesa deve ser integrada em políticas mais amplas de desenvolvimento costeiro, combate à corrupção e fortalecimento institucional, assegurando uma abordagem holística e sustentável para a estabilidade do Golfo da Guiné.

Nelson M. Nazaré