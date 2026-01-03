Em 2026, não são os governantes, nem os partidos, que merecem aplausos

A verdadeira Figura do Ano em São Tomé e Príncipe é o Povo. É o povo que acorda cedo e dorme tarde, mesmo quando o futuro parece adiado. É o povo que carrega o país às costas, enquanto outros se servem dele. É o povo que resiste à fome, ao desemprego, à humilhação e à indiferença institucional — e ainda assim continua de pé.

O povo são-tomense tornou-se especialista em sobreviver ao abandono. Aprendeu a sorrir na escassez, a partilhar na miséria, a criar esperança onde só havia promessas quebradas. Esse povo sofreu cortes, crises, discursos vazios, governos passageiros e líderes sem coragem — e mesmo assim não desistiu da pátria. Em 2026, o prémio vai para quem nunca teve palco, nem microfone, nem privilégios. Vai para as mães que sustentam famílias inteiras com quase nada. Para os jovens que resistem à tentação do desespero. Para os trabalhadores que produzem riqueza que nunca chega aos seus bolsos. Para os idosos esquecidos, mas cheios de memória e dignidade.

O povo são-tomense é herói sem medalha, é resistência sem armas, é esperança sem garantias. Enquanto alguns brincam à política, o povo paga a conta. Enquanto uns se alimentam do poder, o povo alimenta-se da fé. E mesmo cansado, continua a acreditar que São Tomé e Príncipe pode e deve ser melhor. Por isso, declaramos:

O Povo São-Tomense é a Figura do Ano 2026. Não por escolha dos poderosos, mas por mérito, sofrimento e coragem. Esta nomeação e um grito. Um aviso. E um compromisso, Nunca mais governar sem o povo. Nunca mais usar o povo. Nunca mais esquecer o povo. Porque quando o povo acordar por inteiro, nenhuma mentira sobreviverá.

By Elisabete Carvalho ” Mulheres Insubmissas “