Terça-feira não é um dia qualquer … É um dia de consciência

Na próxima terça-feira, cada deputado será chamado a fazer muito mais do que levantar a mão. Será chamado a responder à História, ao povo e à sua própria consciência. A moção de censura não é um jogo, não é uma moeda de troca, não é um ajuste de contas pessoal, nem um espaço para ódios, vinganças ou negócios de bastidores.

É um momento sério. Decisivo. O voto de um deputado não lhe pertence. Pertence ao povo. Pertence à Nação. Pertence à História. Quem votar por interesse pessoal, por medo, por promessa, por conveniência ou por ordens obscuras, estará a trair São Tomé e Príncipe. Quem negociar o seu voto estará a vender a dignidade do mandato e a assassinar a confiança do povo.

Mas é preciso dizer mais alto e sem medo: Quem compra consciências é pior do que quem está no poder. Quem compra deputados é mais perigoso do que qualquer governo. Quem corrompe o voto de um eleito é inimigo direto da democracia. Porque quem compra destrói a base do Estado. Quem compra transforma a política num mercado. Quem compra transforma a República num negócio. Quem compra transforma a Nação numa mercadoria. Nesta terça-feira: Não se vota por amizade. Não se vota por ódio. Não se vota por ordens. Não se vota por dinheiro.

Não se vota por interesses escondidos. Vota-se pelo país. Cada deputado deve perguntar a si mesmo: Daqui a dez anos, terei orgulho deste voto? Poderei olhar nos olhos dos meus filhos e dizer que não vendi a minha consciência? Poderei dizer que não fui cúmplice da corrupção política? O povo está atento. O povo observa. O povo já não é ingénuo. O povo já não aceita traições disfarçadas de estratégia política. Que nenhum voto seja comprado. Que nenhum voto seja negociado. Que nenhum voto seja traficado. Que nenhum voto seja usado como moeda de troca de ambições pessoais.

A Nação vale mais do que qualquer acordo. A dignidade vale mais do que qualquer cargo. O futuro vale mais do que qualquer negócio político. Terça-feira é dia de coragem. É dia de verdade. É dia de ruptura com a política podre. É dia de escolha entre a dignidade e a vergonha. Que cada deputado vote como representante do povo e não como refém do sistema, não como servo de interesses, não como mercadoria política. A História vai registar nomes. O povo não vai esquecer…. Porque dos” fracos não reza a historia .

By Elisabete Carvalho ” Mulher Insubmissa