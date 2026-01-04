O mundo de caos e o renascimento da “lei da selva” americana!

Por: Bacar Camará, Jornalista& Docente

– O mundo acordou este sábado com os ecos de mais uma agressão dos Estados Unidos América. À margem da Carta das Nações Unidas, os Estados Unidos executaram um ataque militar contra a soberania da Venezuela, e prenderam o Presidente Nicolas Maduro.

Esta, trata-se da habitual doutrina perversa de Washington que atua sempre e apenas por interesses obscuros, e recursos estratégicos, como petróleo.

Desde o primeiro momento desta operação criminosa, as forças norte-americanas ceifaram vidas inocentes, chamando-as de “traficantes”. Não se nega o flagelo do narcotráfico na Venezuela, um problema complexo e multifacetado.

No entanto, nada justifica que um país se assuma como justiceiro e executor, violando todas as normas de convivência internacional. Passados 80 anos da criação da ONU, um espaço concebido precisamente para banir a lei do mais forte, assistimos hoje uma falência total desta organização devido obsessão económica americana.

A soberania agora, ou seja, neste mundo contemporâneo é um conceito relativo. Relativo, sim, porque, a hora da força fala mais alto, e os argumentos recrutados por Washington são tão falsos quanto cínicos. O alvo não é o narcotráfico, é o petróleo. É a mesma narrativa aplicada no Iraque, na Líbia, na Síria: fabrica-se um pretexto, desmorona-se um líder, invade-se um território e saqueiam-se suas riquezas.

O ataque a Caracas é um roubo à luz do dia, disfarçado de operação de luta contra tráfico de droga. Este episódio deve servir de alerta para o mundo, que ainda respira a civilização. O que testemunhamos é o prelúdio de um caos aprofundado, onde a ordem é a do mais forte. É a consolidação da lei da selva.

A captura e o sequestro do Presidente Nicolás Maduro, por mais que sua presidência seja marcada por controvérsias e desafios democráticos sérios, são um ato de terrorismo de força dos Estados Unidos da América. É que, não se resolve o diferendo interno de uma nação com a intervenção militar estrangeira. Esta solução fabricada em Washington é um golpe contra a autodeterminação dos povos e um precedente nefasto, isto é, depois da Nigéria recentemente.

Ora, as acusações de narcotráfico, nunca devidamente provadas por Trump perante instâncias internacionais imparciais, visa apenas asfixiar a Venezuela e apoderar-se de seus hidrocarbonetos.

Outrossim, as justificativas norte-americanas não passam, portanto, de farsa. Elas violam gravemente o Direito Internacional e o princípio sagrado da soberania. Este ato comprova uma triste realidade que o mundo vive hoje.

Afinal, há poucas nações verdadeiramente soberanas no mundo, a maioria foi reduzida à condição de vassalos e de espectadores.

A imposição americana não começa este Sábado, ela emergiu há muito tempo. Pois, a força de operações especiais utilizada esta madrugada, nasceu em 1977, e tem um percurso sangrento que fala por si: Panamá, Iraque, Somália, Síria… uma lista interminável de soberanias violadas. O nome dos países muda, o pretexto adapta-se, mas o objetivo permanece: dominar, controlar, pilhar.

O que aconteceu este sábado em Caracas não é um incidente isolado. É a confirmação de que o ocidente, em particular, os Estados Unidos da América sentindo-se enfraquecidos economicamente abraça abertamente a selvajaria.

Acho que, o mundo civilizado deve reagir, caso contrário, o ataque militar na Venezuela marca o início do caos geral, onde cada um será, por fim, apoderado do mais forte.

A “Lei da Selva” será global, e seu arquiteto tem nome, Estados Unidos da América.

Eis a lista dos países, onde os Estados Unidos da América aplicaram a Lei da Selva, ou seja, intervenção militar unilateral, sem aval da ONU.

Japão 6 e 9 de agosto de 1945

Correia: 1950 – 1953 (Guerra da Coreia)

Guatemala: 1954, 1960, 1967 – 1969

Indonésia: 1958

Cuba: 1959, 1961

Congo: 1964

Laos: 1964-1973

Cambodja: 1969-1970

Granada: 1983

Líbano: 1983-1984 (ataque a alvo na Líbano e na Síria)

Líbia: 1983,1984,2011,2015

El Salvador: 1980

Nicarágua: 1980

Irão: 1987-2025

Panamá: 1989

Iraque: 1991(Guerra de golfe), 1991-2003 (invasão Americana e Britânica), 2003-2015

Kuwait: 1991

Somália: 1992-2007-2008-2011

Bósnia: 1994-1995

Sudão: 1998

Afeganistão: 1998-2001-2015

Jugoslávia: 1999

Iémen: 2002-2009-2011-2025-2025

Paquistão: 2007-2015

Síria: 2014-2015

Estes anos, 2025 e 2026, a Venezuela e Nigéria acabam por integrar a lista dos países cujas soberanias foram amordaçadas pela intervenção militar selvagem americana.