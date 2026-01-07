A liderança que São Tomé e Príncipe precisa

Por : Rafael Branco

Vivemos um momento decisivo da nossa história nacional. Um tempo marcado por uma estrutura económica e social que muda muito lentamente, que gera desigualdades persistentes, por pobreza que teima em aprisionar famílias, por fragmentação social que fragiliza a nossa convivência, por divisões sem qualquer justificação para além de interesses pessoais, e por uma dependência externa que limita a nossa capacidade de sonhar com um futuro verdadeiramente nosso.

Mas, apesar dessas dificuldades, há uma verdade que temos de ter presente: São Tomé e Príncipe pode superar os seus maiores desafios quando tiver uma liderança capaz de unir, inspirar e transformar.

Hoje, mais do que nunca, precisamos de um novo tipo de liderança.

Não apenas de líderes solitários, todo-poderosos, auto-suficientes e arrogantes mas de um modelo de liderança que coloque o país acima de qualquer interesse partidário, que sirva o povo e não os grupos, que construa futuro e não apenas governe o presente e inconfessáveis interesses obscuros.

1. Uma liderança com visão estratégica

O nosso país não pode continuar preso a ciclos curtos de governação e mudanças sem rumo. Precisamos de uma liderança com visão de longo prazo, capaz de olhar para os próximos 10 -20 e dizer:

“Este é o caminho que queremos seguir, estas são as prioridades nacionais, este é o futuro que construiremos juntos.”

Educações de qualidade, valorização da cultura, economia azul, agricultura moderna, turismo sustentável, energias renováveis — estes não podem ser apenas slogans. Têm de ser compromissos nacionais baseados em programas ambiciosos mas sustentáveis.

2. Uma liderança ética, que dê o exemplo

Num país onde muitos desconfiam do Estado e onde a percepção de injustiça é forte, a primeira política pública deve ser o exemplo.

Liderar é:

Combater o clientelismo começando pelos próprios partidos;

Respeitar escrupulosamente as instituições;

Impor tolerância zero à corrupção;

Servir com transparência e dignidade.

Atrair investimento privado e apoiar os empresários nacionais

Porque nenhuma reforma sobrevive sem credibilidade moral e ética

3. Uma liderança inclusiva, que escuta e integra

São Tomé e Príncipe é um país pequeno, mas diverso.

Há diferenças entre gerações, entre comunidades, entre modos de vida. Há uma juventude que quer oportunidades, agricultores que pedem condições, pescadores que necessitam de apoios reais, mulheres que reivindicam espaço e voz.

A liderança de que precisamos é inclusiva. É aquela que escuta antes de decidir, que integra especialistas, que chama talentos independentemente da cor partidária, que governa para todos e não para alguns.

Uma liderança que sabe que ouvir não é sinal de fraqueza — é inteligência política.

4. Uma liderança soberana, capaz de negociar com o mundo

Somos um país vulnerável e dependente da ajuda externa, mas isso não significa que não tenhamos voz ou rumo.

Precisamos de uma liderança capaz de:

Negociar com parceiros internacionais defendendo as prioridades nacionais,

Diversificar alianças,

Usar a cooperação para criar desenvolvimento e não dependência,

Garantir responsabilidade, eficiência e transparência no uso dos recursos públicos.

Um país pequeno não é necessariamente fraco. Precisa ser estrategicamente inteligente.

5. Uma liderança pragmática, que entrega resultados

Num tempo de frustrações e promessas incumpridas, São Tomé e Príncipe precisa de uma liderança que fale verdade ao povo.

Uma liderança que explique limites, que governe com metas, que presta contas, que implementa reformas na educação, na saúde, na justiça e na administração pública.

Uma liderança que combate a pobreza com políticas reais, não com promessas eleitorais e assistências que debilitam, incapacitam e desresponsabilizam o cidadão.

Porque o populismo alimenta ilusões, mas não constrói nações.

6. Uma liderança que constrói unidade nacional

O nosso grande desafio não é apenas económico.

É moral, social e político.

É a falta de confiança entre o cidadão e o Estado, entre partidos que se combatem mais do que dialogam, entre comunidades que às vezes parecem afastar-se umas das outras.

Por isso, precisamos de uma liderança que diga claramente:

“O país não é de um partido — é de todos nós.”

São Tomé e Príncipe está num cruzamento.

Podemos continuar a repetir os erros do passado ou podemos escolher um caminho novo — feito de coragem, de integridade e de ambição nacional.

A liderança de que precisamos não é a liderança que divide, é uma liderança empenhada na resolução de conflitos e não na criação dos mesmos, que eleva todos através da conciliação e do respeito pelos direitos de cada um.



Não é a que governa por ciclos curtos, mas a que pensa a longo prazo.

Não é a que procura vantagens pessoais, mas a que serve a República.

Não é a que teme o futuro, mas a que o constrói.

Uma liderança que cria pontes, que promove diálogo, que fortalece símbolos e narrativas que nos unem, que reconstrói a ideia de uma nação comum.

Este é o apelo deste tempo:

Unir para transformar.

Reformar para desenvolver.

Liderar para servir.

São Tomé e Príncipe merece mais, pode mais e será mais — se tivermos a liderança certa, com coragem, visão e compromisso.

A liderança que precisamos deve saber partilhar o poder para partilhar responsabilidades; deve promover a confiança entre aqueles que ocupam posições de autoridade, do nível central ao local; deve ser exigente em relação as competências daqueles a quem confia tarefas; deve evitar o surgimento de centros de poder sem controlo e sem regras, deve ser tolerante, paciente mas também intransigente com quem não cumpre. Precisamos de uma equipa coesa, que partilhe princípios e valores fundamentais apesar das naturais diferenças entre pessoas que são diferentes. Precisamos de uma liderança que pensa em conjunto e age em conjunto numa divisão de responsabilidades baseada na solidariedade institucional. Sempre para o bem do país e do povo.

Eu tenho uma profunda e fundamentada esperança. Esperança não é esperar. Esperança é um acto político, social, cultural e comunitário. Paulo Freire fala de esperançar, um verbo activo que exige acção solidaria, comunitária, um compromisso com outro que, ao meu ver, se transforma em amor, porque amar verdadeiramente é cuidar. Cuidar do outro, cuidar de si, cuidar de todos.

Que o novo ano nos traga a liderança que o País precisa são os meus votos.