A auditoria do Governo do Príncipe

É com sentido de responsabilidade cívica que parabenizo o Governo Regional pela realização da auditoria no Príncipe. Esta iniciativa representa um sinal claro de transparência, de respeito pelas instituições e de compromisso com a boa governação. Num contexto em que a gestão rigorosa dos recursos públicos é cada vez mais exigida pelos cidadãos, promover uma auditoria demonstra abertura ao escrutínio e vontade de reforçar a confiança pública.

Contudo, a transparência não se esgota na identificação de eventuais irregularidades. Caso se confirmem desvios de verbas do erário público, é imperativo que sejam tomadas medidas firmes de responsabilização. O Governo não pode limitar-se à constatação dos factos; deve agir com determinação para que aqueles que se apropriaram indevidamente de recursos públicos devolvam os valores ao Estado e sejam chamados a responder perante a justiça. A impunidade corrói as instituições e fragiliza o Estado de Direito.

Vivemos numa era em que tudo ganha rápida e ampla repercussão através das redes sociais. Cada caso de má gestão ou suspeita de corrupção ultrapassa fronteiras em minutos, afetando não apenas a imagem das instituições, mas também a credibilidade da nossa ilha. O Príncipe, conhecido pela sua riqueza natural e potencial turístico, não pode ver a sua reputação manchada por práticas que atentam contra o interesse coletivo.

A cultura de impunidade de ladrões de fato e gravata tem que acabar, e como é notório existem muitos “ mãos conchas”ao nível da administração pública que ganham um salário miserável e ostentam vida de “Lords”casas carros e terrenos sem nenhuma justificação plausível todos estes estão devidamente identificados e cabe ao Governo Regional deve agir para acabar com esta “feça pata”.

Por isso, deixo um apelo claro: que o Governo Regional leve este processo até às últimas consequências, encaminhando-o para a justiça sempre que se justifique. Só assim se reforçará a confiança dos cidadãos, se protegerá o património público e se afirmará, de forma inequívoca, que ninguém está acima da lei.

Regino Inglês