Nito Viegas de Abreu fracassou nas entrevistas e no debate

As entrevistas e debates televisivos em períodos eleitorais são ferramentas importantes que permitem aos eleitores se informarem sobre as ideias políticas e projetos eleitorais dos respetivos candidatos e ao mesmo tempo avaliar a capacidade de oratória, o domínio dos temas e a coerência dos candidatos.

Nito Viegas de Abreu admitiu na entrevista que deu ao experiente e respeitado jornalista José Bouças na RTP/África que não conhece a dimensão da realidade do país e por isso terá de perguntar ao primeiro-ministro caso for eleito. Inacreditável! Para o bem de São Tomé e Príncipe esperemos que isso nunca venha a acontecer.

O cargo do presidente da república, o mais alto magistrado da nação não é para quem chega para aprender no cargo, é para quem chega preparado e com sólido conhecimento do país real e do mundo do qual São Tomé e Príncipe faz parte. Isso não é um cargo para aventureiros. A falta de inteligência aliada a falta de traquejo e de experiência política acabaram por trair o candidato Nito Viegas de Abreu levando-o a cometer erros dignos de palmatória.

Quando foi questionado sobre a divisão na ADI, Nito Viegas de Abreu não conseguiu se distanciar do partido, dizendo que a ADI é o seu espaço académico de eleição, não foi capaz de perceber que enquanto candidato presidencial tinha de se abster de fazer comentários sobre a vida interna dos partidos.

Na entrevista que deu a TVS em que teve como pivot o experiente e respeitado jornalista José Bouças, Nito Viegas de Abreu demonstrou ser um candidato muito alinhado com o anterior líder da ADI, a quem chama por diversas vezes de o maior líder político do país, não conseguiu em nenhum momento mostrar distanciamento crítico em relação ao Patrice Trovoada. Outra situação catastrófica para o candidato Nito Viegas de Abreu surgiu ao seu confrontado com a sua falta de experiência política para o ocupar um cargo desta dimensão.

Nito Viegas de Abreu justificou a sua falta de experiência e bagagem política refugiando-se no discurso ridículo e patético de que muitos que têm bagagem e experiência política foram lá e não fizeram nada, o que constitui um discurso muito perigoso de quem não valoriza a escola, a formação académica, as qualificações, conhecimento e o mérito. Nito Viegas de Abreu foi coordenador dos jovens da ADI em Almeirim entre 2014 e 2024 que é quando é eleito secretário distrital do partido em Água Grande, ou seja, o candidato não tem nenhuma experiência política.

Nunca foi ministro e nem secretário de estado, nunca foi diretor ou administrador de uma grande empresa pública, enfim, não há nada que se possa ver e dizer sim senhor, esse candidato conhece os mecanismos e dinâmicas institucionais. Para ser um bom árbitro e garantir o regular funcionamento das instituições e a unidade nacional, bem como para usar a sua magistratura de influência junto de outros órgãos de soberania em alturas de instabilidades e crises política, um presidente da república precisa estar preparado e só está preparado quem conhece o funcionamento da máquina do estado e esse conhecimento só se adquiri com experiência política resultante das responsabilidades assumidas ao longo dos anos na esfera pública.

Essa eleição presidencial é de grande importância para o futuro de São Tomé e Príncipe, uma vez que a candidatura do Nito Viegas de Abreu tem como objetivo criar instabilidade política e fragmentar o estado santomense e com isso impedir o desenvolvimento do país e degradar ainda mais condições de vida já miseráveis da população, por isso não tem nenhuma ideia ou proposta séria acerca dos desafios que o país enfrenta.

É uma candidatura que deve ser vista como um apêndice do anterior líder da ADI Patrice Trovoada e assenta na corrupção, incompetência, abuso de poder, na intriga e nos joguinhos de poder. Outra situação extremamente negativa é o fato do candidato Nito Viegas de Abreu não saber lidar com a pressão e expressar-se mal em português, que é a língua oficial do país. Esteve sempre nervoso e a sua no debate e nas entrevistas, enrola com as palavras, tem problema de dicção muito graves, mas que infelizmente resulta da sua própria falta de qualificações, de um indivíduo que não lê, não pesquisa, enfim, não tem conhecimento.

O fato do Patrice Trovoada escolher o indivíduo mal preparado e sem qualificações como o Nito Viegas de Abreu demonstra claramente uma grande falta de respeito e de consideração para com o país e o povo. O presidente da república representa os santomenses no país e no estrangeiro, precisa ter sentido de estado, e não pode ser um qualquer. Por tudo isso exposto, espero que os santomenses rejeitem de forma veemente e categórica a candidatura do Nito Viegas de Abreu.

Nelson Pontes