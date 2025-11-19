Américo Barros vai conduzir MLSTP ao desastre eleitoral

Américo Barros é líder do MLSTP há mais de um ano, mas ainda assim não convenceu a esmagadora maioria dos militantes e simpatizantes do partido, mesmo muitas pessoas de fora, ligadas a outros partidos político, acham muita fraca essa atual direção do MLSTP, ou seja, grande franja da sociedade santomense não acredita que Américo Barros seja o homem certo para liderar o MLSTP na atual conjuntura política nacional!

Américo Barros simplesmente não tem nenhuma estratégia política enquanto líder do maior partido político da oposição e nem consegue apresentar um projeto político credível que seja visto como alternativa de governação.

Atual direção do MLSTP infelizmente não se consegue afirmar como oposição, toda a sociedade santomense vê um partido político histórico à deriva, totalmente perdido e amarado a um líder fraco, complexado e incompetente, que só sabe publicar fotos ridículas no Facebook e emitir comunicados patéticos e sem importância para São Tomé e Príncipe.

Américo Barros não conhece a grandeza do MLSTP e perdeu a completa noção do quão fundamental e crucial é o seu papel do MLSTP enquanto partido da Independência Nacional, da abertura democrática do país e da consequente responsabilidade que isso acarreta para o MLSTP no panorama político nacional. São Tomé e Príncipe é hoje administrado por um governo corrupto, incompetente e envolvido em vários casos polémicos, que toda a sociedade exige esclarecimentos.

Mas infelizmente, o MLSTP inexplicavelmente não consegue fiscalizar, não contesta o governo e com isso não incentiva o debate público e reflexão crítica de ideias sobre os assuntos mais importantes do país e de grande preocupação para os santomenses, não exige responsabilização ao governo de suas políticas fracassadas e nem consegue se apresentar como alternativa política de governação aos olhos da população santomense.

Ao votar a favor das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Geral de Estado para o ano económico de 2025, a atual direção do MLSTP se colocou como muleta deste governo corrupto e incompetente da ADI, ninguém com conhecimento de como funciona o xadrez político compreendeu aquela decisão da atual direção do MLSTP já que este governo goza de uma maioria parlamentar na Assembleia Nacional necessária para aprovar todos os seus diplomas e projetos sem que para isso precise de apoio de outros partidos com assento na casa parlamentar.

A atual direção do MLSTP com aquele erro estúpido não só deu um tiro nos próprios pés como também traiu a confiança daqueles que confiaram e votaram no partido, uma vez que enquanto maior partido da oposição tinha o dever de confrontar o governo com os seus erros, limitações, abusos de poder, que, diga-se de passagem, são muitos por explicar.

Um partido político como o MLSTP que esta na oposição, espera-se que seja liderado por alguém ambicioso, alguém que desenvolva uma alternativa política ao governo em funções, e que para isso tenha boa assessoria política que ajude na elaboração de um programa político claro, rigoroso, fundamentado e credível e que tenha na sua equipa quadros capacitados para transformar as suas propostas em medidas políticas concretas.

Mas para frustração e tristeza não só dos seus mais fiéis militantes e simpatizantes, mas também de toda a sociedade santomense, a atual direção do MLSTP não apresentou até hoje nenhuma visão política diferente do atual governo, não apresentou propostas que desafiassem o governo a mudar de rumo nas suas políticas.

Atual direção do MLSTP não propostas para o sector da agricultura e das pescas, não tem uma visão para a juventude e desporto, não que estratégia tem para combater o desemprego, sobretudo o desemprego jovem, não apresenta nenhuma ideia para educação e ensino técnico e superior, não tem políticas para resolver o cancro que é o sector da justiça, não tem estratégia para fomentar o empreendedorismo nacional e ao mesmo tempo atrair e captar investidores estrangeiros, não tem nenhum estratégia para reformar e modernizar a administração pública.

Enfim, eu poderia enumerar muitos mais áreas da vida pública nacional em que a atual direção do MLSTP não apresenta nenhuma só estratégia ou proposta. Caso apresentasse propostas ou ideias e se posicionasse como alternativa política, o líder o MLSTP tinha de estar no debate parlamentar e também em vários espaços públicos e mediáticos, ou seja, tinha de se desdobrar entre conferências, em palestras, e também conceder muitas entrevistas na comunicação social para defender e explicar as ideias e projetos que o partido que lidera tem para o país.

Mas infelizmente, todos os santomenses sabem que o líder do MLSTP, o senhor Américo Barros, foge das entrevistas e do contacto com a imprensa como o diabo foge da cruz, limitando a emitir comunicados umas vezes e outras vezes ele mesmo a ler esses comunicados sem interesse nacional.

Por tudo isso exposto por mim, creio que os verdadeiros militantes do MLSTP são confrontados com uma situação em que o futuro do partido está em jogo e para isso têm de tomar uma decisão difícil.

Porque se nada for feito agora no sentido de remover essa atual direção, ou seja, se não houver um congresso extraordinário, para que dele possa emergir uma nova direção competente com tempo para trabalhar e unir o partido e preparar as próximas eleições que serão cruciais, então posso dizer que um futuro bem negro e triste aguarda o MLSTP.

Américo Barros deve sair o mais rapidamente possível da liderança do partido, senão ele vai guiar o MLSTP ao Abismo Eleitoral.